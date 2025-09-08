ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19 वीकेंड का वार: 2 हफ्ते पूरे, नहीं हुआ कोई बाहर, हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानें दूसरे संडे घर में क्या-क्या हुआ?

सलमान के शो बिग बॉस 19 को दो हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक 16 में से एक भी कंटेस्टेंट बाहर नहीं हुआ है.

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar
बिग बॉस 19 अपडेट्स: (POSTER/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 5:15 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: बिग बॉस 19 अपने दो हफ्ते पूरे कर चुका है और अभी तक घर में एक भी एविक्शन नहीं हुआ है. शो के दूसरे वीकेंड का वार में कई खास गेस्ट भी पहुंचे और मस्ती-मजाक के साथ-साथ सलमान खान का अपना रौब भी देखने को मिला. संडे का एपिसोड ना सिर्फ टास्क बल्कि कई बातों के लिए खास रहा. शो को वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री ने भी खास बना दिया है. बिग बॉस 19 में कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 13 की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट और पंजाबी स्टार शहनाज गिल अपने भाई शहबाज के साथ पहुंची थीं.

वहीं, घर की पहली कैप्टन बनीं कुनिका सदानंद ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया और बाहर जाने से बच गईं. वहीं, शो में उनके बेटे भी आए थे, जिससे शो का माहौल बहुत गमगीन हो गया.

वाइल्ड कार्ड एंट्री

शहनाज बतौर गेस्ट शो में पहुंची थीं और उनके भाई ने बतौर वाइल्ड कार्ट कंटेस्टेंट घर में पहुंचे. शहनाज ने एक बार फिर सलमान खान के साथ मस्ती की. शहनाज ने बताया कि बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर के बाद ही उनके भाई को डेंगू हो गया था और शहनाज ने अपने भाई को समझाया था कि घर में कैसे रहना है.

घरवालों के रिएक्शन

शहबाज ने बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज के खेल की तारीफ की. शहबाज ने मृदुल को कहा कि वह कुछ करें और कैमरे पर ज्यादा से ज्यादा आएं. वहीं, दूसरी तरफ तान्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने शहबाज के बारे में बहुत कुछ कहा है और वह उनकी फैन हैं. बसीर अली ने नई एंट्री वाले शख्स को मीठी छूरी कहा और सबको अलर्ट रहने को कहा.

कोई बेघर नहीं हुआ

शो के दूसरे हफ्ते में भी कोई सदस्य बाहर नहीं हुआ है. इसमें कुनिका और मृदुल एप रूम में गए थे और सुरक्षा कवच लेने में कामयाब रहे. कुनिका को कम वोट मिले थे और उन्होंने बेघर होने से बचने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया. इस तरह दूसरे हफ्ते भी कोई एलिमिनेश नहीं हुआ.

बिग बॉस 19 के गेस्ट

शहनाज के साथ-साथ शो में स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और साहिबा बली, आदित्या कुलक्षेत्र शो में आए और शाहिबा ने फरहाना भट्ट की तारीफ की है. शाहिबा और फरहाना फिल्म लैला मजनू में साथ में काम कर चुके हैं.

कंटेस्टेंट्स को मिला एनिमल टैग

संडे एपिसोड में सलमान खान ने जंगल थीम्ड टास्क करवाया. टास्क में हाउसमेट्स को जानवरों के नाम मिले.

खाने की बर्बादी

वहीं, सलमान खान ने खाने की बर्बादी के लिए घरवालों की जमकर क्लास ली. शो में पंजाब और उत्तराखंड में आई बाढ़ का भी हवाला दिया गया. साथ ही घरवालों को यह याद दिलाया कि एक आम आदमी कैसे दिनभर मेहनत करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है. फरहाना को खाने की बर्बादी पर सबसे ज्यादा फटकार लगी.

नेहल का टूटना

संडे का एपिसोड नेहल के रोने धोने पर खत्म हुआ. सलमान खान के क्लास लेने पर नेहल टूट गईं और बसीर अली के गले लगकर रोने लगीं.

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स

अश्नुर कौर (टीवी एक्ट्रेस)

जीशन कादरी (गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्टर)

तान्या मित्तल (पॉडकास्टर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी)

नगमा मिराजकर (ब्यूटी इन्फ्लुएंसर)

आवेज दरबार (कोरियोग्राफर, डांसर, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी)

नेहल चौडस्मा (फॉर्म मिस इंडिया, मॉडल)

अभिषेक बजाज (एक्टर, फिल्में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2)

बसीर अली (मॉडल, टीवी एक्टर, स्पिल्टि्सविला 10 विनर)

गौरव खन्ना (टीवी एक्टर)

नटालिया जनोसेक (पोलिस डांसर और एक्ट्रेस)

प्रणित मोरे (फॉर्मर आरजे और स्टैंअप कॉमेडियन)

फरहाना भट्ट (कश्मीर एक्ट्रेस)

नीलम गिरि (भोजपुरी एक्ट्रेस)

कुनिच्का सदानंद (दिग्गज एक्ट्रेस)

अमाल मलिक ( सिंगर, कंपोजर)

मृदुल तिवारी (कंटेंट क्रिएटर)

