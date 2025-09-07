ETV Bharat / entertainment

'बिग बॉस 19': 'जो पूरी दुनिया में ट्रबल फैला रहे, उन्हें...', 'वीकेंड का वार' पर सलमान खान का डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष?

सलमान खान /डोनाल्ड ट्रंप प ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 7, 2025 at 5:25 PM IST 2 Min Read

मुंबई: 'बिग बॉस 19' का 'वीकेंड का वार' एपिसोड उम्मीद से ज्यादा एंटरटेनिंग रहा. शो के होस्ट सलमान खान ने प्रतिभागियों को रियलिटी चेक दिया, अपना खास ह्यूमर दिखाया और अपने होस्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. अपनी तेज-तर्रार हाजिरजवाबी के लिए मशहूर एक्टर अपने एक मजाकियां अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में, सलमान खान ने घर के झगड़ों पर सीधा हमला बोला और उन प्रतियोगियों की आलोचना की जो शांति को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, जबकि असल में बहस को बढ़ावा देते हैं. एक ऐसी टिप्पणी जिसने दर्शकों का ध्यान तुरंत खींचा. फरजाना भट्ट से बात करते हुए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर एक मजाक किया. उन्होंने कहा, 'ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में. जो सबसे ज्यादा ट्रबल फैला रहे हैं, उन्हें पीस प्राइज (शांति पुरस्कार) चाहिए.' यह स्टेटमेंट राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की अफवाहों के बीच आई है.