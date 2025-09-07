'बिग बॉस 19': 'जो पूरी दुनिया में ट्रबल फैला रहे, उन्हें...', 'वीकेंड का वार' पर सलमान खान का डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष?
सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस 19' से सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसे नेटिजन्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2025 at 5:25 PM IST
मुंबई: 'बिग बॉस 19' का 'वीकेंड का वार' एपिसोड उम्मीद से ज्यादा एंटरटेनिंग रहा. शो के होस्ट सलमान खान ने प्रतिभागियों को रियलिटी चेक दिया, अपना खास ह्यूमर दिखाया और अपने होस्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. अपनी तेज-तर्रार हाजिरजवाबी के लिए मशहूर एक्टर अपने एक मजाकियां अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं.
'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में, सलमान खान ने घर के झगड़ों पर सीधा हमला बोला और उन प्रतियोगियों की आलोचना की जो शांति को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, जबकि असल में बहस को बढ़ावा देते हैं.
एक ऐसी टिप्पणी जिसने दर्शकों का ध्यान तुरंत खींचा. फरजाना भट्ट से बात करते हुए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर एक मजाक किया. उन्होंने कहा, 'ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में. जो सबसे ज्यादा ट्रबल फैला रहे हैं, उन्हें पीस प्राइज (शांति पुरस्कार) चाहिए.' यह स्टेटमेंट राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की अफवाहों के बीच आई है.
सलमान के इस स्टेटमेंट को नेटिजन्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ रहे हैं. नेटिजन्स ने अनुमान लगाया कि यह स्टेटमेंट सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर इशारा कर रही थी और इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सलमान की चतुराई भरी राय के रूप में देखा गया. हालांकि सलमान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयान को डोनाल्ड ट्रंप पर एक स्पष्ट कटाक्ष के रूप में देख रहे हैं.
Megastar #SalmanKhan trolling Donald Trump 😂😭 #BiggBoss19— MASS (@Freak4Salman) September 7, 2025
" is dunia me jo sabse jyada trouble faila rahe h, unhe hi peace prize chahiye" pic.twitter.com/Z4SfUNm1Lb
सलमान का यह कटाक्ष ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने जून में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगा था. उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्धविराम प्रयासों का हवाला दिया था, जिसे पीएम मोदी ने पर यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि युद्धविराम पर दोनों पक्षों की सहमति थी. यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है.
पिछले एक साल में, ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान और इजराइल-फिलिस्तीन सहित वैश्विक विवादों को 'सुलझाने' का श्रेय बार-बार लिया है, जबकि इन दावों को संबंधित देशों ने खारिज कर दिया है. उनके समर्थकों ने अक्सर तर्क दिया है कि इस तरह के प्रयास उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक दावेदार बनाते हैं. उनके इसे दावे को नेटिजन्स सलमान के बयान से जोड़ रहे हैं.