बिग बॉस 19 वीकेंड का वार हाइलाइट्स: सलमान का रियलिटी चेक, इमोशनल ब्रेकडाउन और एक चौंकाने वाला फैसला - BIGG BOSS 19 HIGHLIGHTS DAY 7

वीकेंड का वार एपिसोड एक अप्रत्याशित मोड़ पर समाप्त हुआ, इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ. वीकेंड का वार घर में क्या-क्या हुआ जानें.

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Highlights
बिग बॉस 19 वीकेंड का वार हाइलाइट्स (SHOW POSTER)
Published : September 1, 2025 at 12:08 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: बिग बॉस 19 ने अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. शो के लेटेस्ट वीकेंड का वार में सलमान खान ने घर की कमान संभालते ही कड़े रियलिटी चेक किए, इमोशनल पल देखने को मिले और हल्की-फुल्की मस्ती भी की. एक नए टास्क, नई बहस और गुस्से के चरम पर, वीकेंड का वार एपिसोड एक अप्रत्याशित मोड़ पर समाप्त हुआ, लेकिन इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ. आइए जानते हैं इस वीकेंड का वार घर में क्या-क्या हुआ.

सलमान ने किया आवेज और नगमा का रियलिटी चेक

सलमान ने आवेज और नगमा से बात करते हुए घर में उनकी कम भागीदारी पर सवाल उठाया. आवेज ने स्वीकार किया कि अगर वह सीधे तौर पर उनसे जुड़ा न हो, तो उन्हें अक्सर समझ नहीं आता कि क्या राय दें, जबकि नगमा ने खुद को खोया हुआ और भ्रमित महसूस किया. सलमान ने उन्हें उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग की याद दिलाई और कहा, 'आप लोगों को देख लग रहा है आप हनीमून पे आए हो, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, इसलिए जागो, आवेज ने स्वीकार किया कि बातचीत एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक था।

लीडर बनाम फॉलोअर टास्क

सलमान ने एक टास्क शुरू किया जिसमें घरवालों को वोट देना था कि वे किसे लीडर और किसे फॉलोअर मानते हैं (खुद को छोड़कर). जीशान को सबसे ज़्यादा वोट लीडर के तौर पर मिले, जबकि नीलम को फॉलोअर के तौर पर सबसे ज़्यादा वोट मिले.

नीलम भावुक हो गईं

फॉलोअर्स लिस्ट में अपना नाम बार-बार सुनकर नीलम भावुक हो गईं. उन्होंने नगमा, अभिषेक, अशनूर और अवेज द्वारा दरकिनार किए जाने का एहसास जाहिर किया और कहा कि बातचीत करने की उनकी कोशिशों के बावजूद, वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते.

सलमान के साथ मस्ती - पोल ले बोल

माहौल को हल्का करने के लिए, सलमान ने घरवालों के साथ पोल ले बोल खेला. अवेज के मनोरंजक डांस मूव्स और मजेदार जवाबों ने सलमान और घरवालों, दोनों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया.

खुला द वर्डिक्ट रूम

सलमान ने एक बिल्कुल नए कमरे - द वर्डिक्ट रूम का अनावरण किया. चर्चा का केंद्र श्रेष्ठता की भावना का मुद्दा था, और घरवालों ने सर्वसम्मति से अशनूर और तान्या की ओर इशारा किया.विचार-विमर्श के बाद, तान्या को घर में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठताबोध वाली महिला चुना गया.

इस हफ़्ते कोई एलिमिनेशन नहीं

एक दिलचस्प मोड़ यह आया कि सलमान ने एपिसोड का समापन यह घोषणा करके किया कि इस हफ़्ते कोई एलिमिनेशन नहीं होगा. अमाल और अभिषेक के बीच सोफ़े को लेकर तीखी बहस के बाद तनाव बढ़ गया. अभिषेक वहीं बैठकर खाना चाहता था, जबकि अमाल आराम करने पर अड़ा रहा और हिलने-डुलने से इनकार कर रहा था. बहस जल्द ही बढ़ गई, जिससे शाम का पहले से ही गरमागरम ड्रामा और बढ़ गया.

बसीर बनाम कुनिका का टकराव

चर्चा के दौरान एक और गरमागरम बहस तब हुई जब कुनिका ने कहा कि उन्हें बसीर या फरहाना में नेतृत्व के गुण नहीं दिखते. इससे बसीर भड़क गए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, 'आपका कोई स्पष्ट रुख नहीं है, आप बार-बार पक्ष और गठबंधन बदलते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे नेता हैं'.

कुनिका ने कप्तान पद से इस्तीफा दिया

तर्कों और आरोपों के बाद, कुनिका ने कप्तान पद से इस्तीफा देने का फैसला किया. उन्होंने घोषणा की कि वह अब रसोई का काम नहीं करेंगी और यह जिम्मेदारी अगले कप्तान बनने वाले पर छोड़ देंगी. बिग बॉस 19 जियो हॉटस्टार पर रात 9:00 बजे और हर रात 10:30 बजे कलर्स पर देख सकते हैं.

