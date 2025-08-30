हैदराबाद: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 का पहला हफ्ता पूरा होने जा रहा है. बीती 24 अगस्त से शुरू हुए बिग बॉस के 19वें सीजन का पहला वीकेंड का वार आज रात टेलीकास्ट होने वाला है, लेकिन इससे पहले मेकर्स ने वीकेंड का वार के प्रोमो शेयर कर दर्शकों की बेचैनी को और भी ज्यादा बड़ा दिया है. पहले पांच दिनों के गेम में मस्ती, मजाक, प्यार, लड़ाई और झगड़ा सब देखने को मिला और साथ ही घर को उसका पहला कैप्टन भी मिल गया है. आइए जानते हैं शो में क्या-क्या हुआ और वीकेंड का वार में क्या-क्या होने जा रहा है.

अभिनेत्री कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 के नए एपिसोड में पहली कप्तान के रूप में उभरीं, जिन्होंने घर में कई ड्रामे और चुनौतियों का सामना किया, जिसने उनके धैर्य और अधिकार का परीक्षण किया.

एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी टास्क में कुनिका और अभिनेता ज़ीशान क़ादरी के बीच झगड़े से हुई, जब उन्होंने एक टास्क के दौरान टाइल्स तोड़ दीं. इस तनाव के बावजूद, कुनिका की उपस्थिति मजबूत रही और उन्होंने बसीर अली का साथ दिया और घर में होने वाले विवादों से उन्हें बचाने की कोशिश की.

बाद में, तान्या मित्तल के रणनीतिक कदम ने विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने कुनिका को सीजन की पहली कप्तान घोषित किया. जहां कई घरवालों ने तान्या पर पक्षपात का आरोप लगाया, वहीं कुनिका ने दृढ़ता से यह भूमिका निभाई. उन्हें टास्क के दौरान अशनूर कौर के प्रयासों की सराहना करने और उनके योगदान की सराहना करने के लिए भी प्रशंसा मिली.

हर सीजन की तरह, इस बार भी, कुनिका के नेतृत्व की परीक्षा तब हुई जब उन्होंने काम सौंपना शुरू किया. बसीर और तान्या ने उनके निर्देशों का समर्थन किया, जबकि कई घरवालों ने उनका विरोध किया. ज़ीशान ने खुलेआम उनके आदेशों की अवहेलना की, जबकि गौरव खन्ना ने शुरुआत में घर के काम करने से इनकार कर दिया और फिर शौचालय का काम करने लगे.

अभिषेक बजाज ने भी उनके अधिकार की अवहेलना की और निर्देशानुसार खाना बनाने या सफाई करने से इनकार कर दिया. हालांकि, कुनिका ने पूरी परिपक्वता से काम लिया.

कप्तानी के साथ उन्हें कई विशेषाधिकार भी मिले, जिनमें एप्पी फिज भी पी सकती थीं. बोतल पाने के लिए अपने पसंदीदा प्रतियोगी को चुनने का काम सौंपा गया, तो कुनिका ने बसीर को चुना, जिससे उसके प्रति उनके सुरक्षात्मक रुख का और भी पता चला.

इस बार रसोई के कामों को लेकर कुनिका का अभिषेक से फिर झगड़ा हुआ.अभिषेक के सहयोग न करने से निराश होकर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उसे खाना नहीं खाने दिया जाएगा. हालांकि, अभिषेक ने उसकी चेतावनियों को अनसुना करते हुए, रसोई से खाना ले लिया और गौरव से मजाक में कहा कि वह 'रसोई की राजनीति' में फंस गया है.

तीखे टकरावों से लेकर नेतृत्व के निर्णायक क्षणों तक, कुनिका सदानंद इस एपिसोड की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक बनकर उभरीं. उनका दृढ़ निश्चय उनके समर्थकों को जीतता है या घर में मतभेदों को और गहरा करता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन उनकी कप्तानी ने आने वाले एक नाटकीय सीज़न की शुरुआत कर दी है.

वीकेंड का वार में गर्म हुए सलमान खान

वीकेंड का वार पर धमाका होने वाला है, क्योंकि सलमान खान कंटेस्टेंट प्रणित मोरे से उस बात का हिसाब-किताब मांगेंगे, जिसमें कॉमेडियन ने सलमान के बारे में अनाप शनाप कहा था.

इसी के साथ घर का माहौल थोड़ा रोमांटिक भी होगा, क्योंकि मृदुल और नतालिया का प्यारा कपल डांस घरवालों को रोमांटिक वाइब्स देगा. बिग बॉस 19 रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और 10.30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है.