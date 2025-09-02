ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19: लड़ाई के बाद बसीर अली ने फरहाना संग की फ्लर्टिंग, नोटिनेशन टास्क में निशाने पर आया नोएडा का छोरा - BIGG BOSS 19 PROMO

बिग बॉस 19 के मेकर्स ने मंगलवार के एपिसोड के लिए कई प्रोमो साझा किए हैं, जिसमें नॉमिनेशन टास्क की भी झलक दिखाई गई है.

Published : September 2, 2025 at 8:40 PM IST

मुंबई: 'बिग बॉस 19' का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है. इस सप्ताह की शुरुआत जहां गरम रहा वहीं, दूसरा मंगलवार यानी आज, 2 सितंबर का दिन काफी एंटरटेनिंग होने वाला है. मेकर्स ने दूसरे मंगलवार के एपिसोड के नए-नए प्रोमो जारी किए हैं, जिससे दर्शकों का उत्साह बढ़ गई है. नए प्रोमो में लंबी लड़ाई के बाद जहां बसीर अली, फरहाना के साथ फ्लर्ट करते दिखे वहीं, नॉमिनेशन टास्क में कुणिका मृदुल को निशाने पर लेती दिखीं. आइए आपको भी दिखाते हैं अपकमिंग एपिसोड के नए प्रोमो की झलक...

नॉमिनेशन टास्क
बिग बॉस 19 के आने वाले एपिसोड में दूसरे सप्ताह के नॉमिनेशन होने वाले हैं. इस टास्क में कई अप्रत्याशित नॉमिनेशन होने की वजह से बवाल मचने की उम्मीद है. नए रिलीज हुए प्रोमो में टास्क की एक झलक देखी जा सकती है. जहां, कुणिका सदानंद, मृदुल तिवारी को यह कहते हुए नॉमिनेट करती नजर आ रही हैं कि उनका कोई पक्ष नहीं है. वह कहती हैं, 'मैं मृदुल को नॉमिनेट करना चाहूंगी. क्योंकि मुझे लगता है मृदुल बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुड़कता जाता है.'

इसके बाद मृदुल व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्हें जवाब देते हैं. मृदुल तिवारी ने उसका कारण सुनकर तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, 'मतलब आपके साथ जो रहेगा, पीछे पीछे जो लगा रहेगा वो आपके लिए अच्छा है. चमचा गिरी तो ना मैं किसी और की करुंगा ना आपकी कर पाउंगा.'मृदुल की यह बात सुनकर सभी कंटेस्टेंट उनकी सराहना करते हैं.

बसीर का फरहाना के साथ फ्लर्टिंग
एक लंबी नोकझोंक के बाद बसीर फरहाना के साथ फ्लर्ट करते दिखें. आज के एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया गया है जिसमें बसीर मुद्दे को ना बढ़ाने के लिए फरहाना के साथ फ्लर्ट करते दिखें. प्रोमो में वह फरहाना से कहते हैं, 'फरहाना बड़ी क्यूट तो लग रही हो ये करते हुए. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं. प्लीज मेरे आस-पास रहो ना दिन भर.मैं ही ऐसे आ जाया करूंगा. सुंदर तो बहुत हो तुम. मैंने पहली बार इतना नजदीक देखा है. तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं.'

बसीर फरहाना से आगे पूछते हैं, 'क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है?' इस पर फरहाना थोड़ी भड़कती दिखती हैं और गुस्से में कहती हैं कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं. इस पर बसीर कहते हैं, 'अरे नॉर्मल सा सवाल है यार. मेरे लिए नहीं पूछ रहा.'

फरहाना कहती है कि अगर कोई और पूछता तो वो जवाब देती, तो बसीर मृदुल तिवारी से कहता है कि वो उससे सवाल पूछे. खैर, प्रोमो इस संकेत के साथ खत्म होता है कि दोनों के बीच शायद फिर से झगड़ा हो सकता है.

घर की लड़कियों ने बिग बॉस की ये अपील
एक प्रोमो में अशनूर कौर फरहाना और नेहल को बिग बॉस से एक अपील करते दिखाया गया है. प्रोमो में वह बिग बॉस से कहती हैं कि वे उनके लिए 3 सुंदर मर्द भेजे. प्लीज. इसी बीच अभिषेक मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'तुम्हें नर नहीं वानर लगेंगे.'

