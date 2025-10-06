ETV Bharat / entertainment

'बिग बॉस 19': धोनी को 'स्वीटहार्ट' कहने वाली 'मिस्ट्री गर्ल' की वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हैं शो की ये नई कंटेस्टेंट ?

बिग बॉस के घर में मालती चाहर के एंट्री ने धमाका मचा दिया है. उनके आने से तान्या मित्तल थोड़ी नाखुश दिखीं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मालती से उन्हें ठंडी प्रतिक्रिया मिल रही थी. तान्या के साथ, मालती ने शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को भी चेतावनी दी कि वे उनके सामान को न छुएं.

रविवार, 5 अक्टूबर को बिग बॉस 19 के होस्ट सलमान खान ने पहले भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर को मंच पर बुलाया और कुछ बातें की. इसके बाद सलमान ने उनकी बहन मालती चाहर को मंच पर आमंत्रित किया और उन्हें दूसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में पेश किया. इस दौरान दीपक ने उन्हें परिवार की रियल फाइटर बताया.

हैदराबाद: बिग बॉस 19 के घर में एक नया मोड़ आया है और वो भी ऐसा नहीं जो एपिसोड के बीच में आया और चला गया. यह नया मोड़ वीकेंड का वार पर आया है. वीकेंड में, सलमान खान ने वाइल्डकार्ड धमाकेदार एंट्री करते हुए खुलासा किया कि भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर घर में एंट्री कर चुकी हैं. उनके आने से पूरे घर में हलचल मच गई है. क्रिकेटर की बहन ने शो में एंट्री करके ड्रामा को और भी तड़का लगा दिया है.

कौन हैं मालती चाहर?

मालती भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन है. वह न केवल एक भारतीय एक्ट्रेस है, बल्कि एक मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. मालती का जन्म 15 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकेंद्र सिंह चाहर और पुष्पा चाहर के घर हुआ था. वह एक स्पोर्ट्स फैमिली से आती है. लखनऊ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.

मालती चाहर ने अपने करियर का रास्ता खुद बनाया और सौंदर्य प्रतियोगिताओं से इसकी शुरुआत की. जहां उन्हें मिस इंडिया अर्थ (2009) का ताज पहनाया गया, वहीं, फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2014 में मिस फोटोजेनिक का खिताब जीता, और फेमिना मिस इंडिया 2014 में फाइनलिस्ट रहीं.

इसके बाद मालती ने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाई. मालती ने 2018 में अनिल शर्मा की फिल्म 'जीनियस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. 2022 में, वह अरविंद पांडे की रोमांटिक ड्रामा 'इश्क पश्मीना' में भी नजर आईं. एक्टिंग के अलावा, मालती फिल्म निर्माण में भी रुचि रखती हैं. उन्होंने कई शार्ट फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है. इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

मालती आईपीएल में 'मिस्ट्री गर्ल' से हुई थी मशहूर

मालती चाहर पहली बार तब चर्चा में आई जब आईपीएल 2018 के दौरान उन्हें सीएसके के लिए चीयर करते हुए देखा गया. टीवी पर उनकी मुस्कान ने सबका ध्यान खींचा था. उन्हें सीएसके के लिए चीयर करने वाली 'मिस्ट्री गर्ल' के रूप में जाना जाता था. इसी साल धोनी की कप्तानी में सीएसके ने आईपीएल ट्रॉफी जीती थी.

मार्च 2018 में, मालती ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी. यह धोनी के साथ उनकी पहली तस्वीर थी. इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'आखिरकार मैं कैप्टन कूल से मिली. एमएस धोनी... वह कफी कूल हैं... ऑसम पर्सन और स्वीटहर्ट भी.'