मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है. मेकर्स ने आज, 7 अगस्त को शो का नया प्रोमो रिलीज किया है. प्रोमो में सलमान खान शो की थीम के बारे में संकेत देते नजर आ रहे हैं. उनके इस संकेत से ऐसा लग रहा है कि इस बार का सीजन काफी हटकर होने वाला है.

'बिग बॉस 19' मेकर्स ने गुरुवार को शो का नया प्रोमो जारी किया है और कैप्शन में लिखा है, 'इस बार 'बिग बॉस' के घर का ड्रामा होगा डेमोक्रेजी. इन नये ट्विस्ट के लिए क्या आप हैं तैयार? देखिए बिग बॉस 19 24 अगस्त से सिर्फ जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर.'

नए प्रोमो के अनुसार, 'बिग बॉस' के घर को संसद से प्रेरित थीम पर डिजाइन किया गया है, जिसका टाइटल है 'घरवालों की सरकार', जो शो के प्रारूप में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है. शो के इतिहास में पहली बार, घर के सदस्यों के पास बड़े और छोटे, दोनों तरह के फैसले लेने का अधिकार होगा, जिससे घर बिना किसी फिल्टर के विचारों और परिणामों के युद्धक्षेत्र में बदल जाएगा.

प्रोमो में सलमान खान लोगों को नए अंदाज में नमस्कार करने का अंदाज सीखाते नजर आ रहे हैं. घर के अंदर आते ही वह कहते हैं, 'ऐसा पहली बार हुआ है, 18-19 सालों में. इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेजी होने वाला है. तो हर छोटा-बड़ा फैसला घरवालों के हाथ में. तो घर वालों तो चाहे वो करो, लेकिन अंजाम और आवाम के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस बिग बॉस के घर में घरवालों की सरकार.नमस्कार.'

बनिजय एशिया और कलर्स टीवी के बीच हुए विवाद के बाद, यह निर्णय लिया गया कि 'बिग बॉस' का केवल एक ही सीजन होगा. टीवी और ओटीटी के लिए अलग-अलग शो नहीं होंगे. इस साल कलर्स टीवी की बजाय जियो हॉटस्टार शो के निर्माण की देखरेख करेगा.

'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट्स

इनके अलावा धीरज धूपर, अनीता हसनंदानी, आशीष विद्यार्थी, अपूर्व मुखीजा, गौरव तनेजा, कनिका मान, कृष्णा श्रॉफ, राज कुंद्रा और श्रीराम चंद्रा भी इस सीजन के लिए चुने जाने की संभावना है. बताया जा रहा है कि भारत की एआई इन्फ्लुएंसर काव्या मेहरा भी इस सीजन का हिस्सा बनने के लिए बातचीत कर रही हैं.