'बिग बॉस 19': भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर या उनकी बहन, कौन होगा इस सीजन का दूसरा वाइल्ड कार्ड, किसकी होगी एंट्री?

'बिग बॉस 19' में दूसरा वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. संशय यह है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री दीपक चाहर की होगी या उनकी बहन?

Deepak Chahar
भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
मुंबई: 'बिग बॉस 19' का इस बार का 'वीकेंड का वार' एपिसोड एक रोमांचक के लिए तैयार है, क्योंकि शो के होस्ट सलमान खान बिग बॉस सीजन 19 के दूसरे वाइल्डकार्ड प्रतियोगी के चेहरे से पर्दा हटाएंगे. हाल ही में मेकर्स ने शो का एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर नजर आ रहे हैं. इस दौरान सलमान खान वाइल्ड कार्ड की भी बात करते दिख रहे हैं. लेकिन वाइड कार्ड किसकी होगी, दीपक चाहर की या उनकी बहन की? यह संशय अभी भी बना हुआ है.

मेकर्स द्वारा जारी किए गए नए प्रोमो में सलमान खान भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर का परिचय देते हुए उन्हें मंच पर बुलाते हैं. वह कहते हैं, 'कब से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस सीजन के दूसरे वाइल्ड कार्ड कौन होंगे. तो आपकी पूरी फैमिली ने इसका स्टडी किया होगा?'

इस पर दीपक चाहर जवाब देते हुए कहते हैं, 'मुझे लगता है कि क्रिकेट से ज्यादा ये मुश्किल है, क्योंकि घर के अंदर ये पता नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है?' इस प्रोमो को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'वीकेंड का वार पर आए दीपक चाहर, देने अपने ओपिनियन, देखते हैं क्या है उनके कंक्लूजन'.

'बिग बॉस' सीजन 19 हर गुजरते एपिसोड के साथ और भी रोमांचक होता जा रहा है. ऐसी चर्चाएं है कि शो में दीपिक चाहर नहीं उनकी बहन मालती चाहर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती हैं. हालांकि वो वाइल्ड कार्ड लेंगी या नहीं यह तो आज, रविवार के वीकेंड का वार में साफ हो जाएगा.

कौन है दीपक चाहर की बहन?
दीपक चाहर की बहन का नाम मालती चाहर हैं. वह एक भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिनके जल्द ही बिग बॉस 19 के घर में एंट्री की उम्मीद है. उनका जन्म 15 नवंबर, 1990 को उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकेंद्र सिंह चाहर और पुष्पा चाहर के घर हुआ था. उनका परिवार स्पोर्ट बैकग्राउंड के लिए जाना जाता है. मालती क्रिकेटर दीपक चाहर की बड़ी बहन हैं.

वह फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट थीं और उसी साल दिल्ली सेगमेंट में मिस फोटोजेनिक का खिताब जीता था. उन्होंने जीनियस (2018) और इश्क पश्मीना (2022) जैसी फिल्मों में अभिनय के क्षेत्र में भी कदम रखा है.

