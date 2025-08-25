हैदराबाद: बिग बॉस 19 ग्रैंड प्रीमियर हाइलाइट्स डे 1: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन बीती 24 अगस्त की रात से शुरू हो गया है. सलमान ने बिग बॉस 19 के सभी 16 कंटेस्ंटेंस को दर्शकों से रूबरू कराया. इस बार शो में कोई भी कॉमनर के तौर पर दो चार इन्फ्लुएंसर को शो में ला गया है, जिसमें बड़ा नाम यूट्यूबर मृदुल तिवारी का है. यह पहली बार है जब बिग बॉस का कोई सीजन ओटीटी पर अप्रोच किया गया है. इस बार शो की थीम घरवालों की सरकार है. इसमें सभी घरवालों को लोकतंत्र के धार पर घर में फैसले लेने का अधिकार होगा. इस बार बिग बॉस का हस्तक्षेप कम होगा.

बिग बॉस 19 की खास बातें

-थीम के अनुसार, प्रतियोगियों के पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, जबकि मतदान का अधिकार दर्शकों के पास रहेगा.

-बिग बॉस ने इस साल उनका न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित किया है, साथ ही घरवालों को अधिक शक्तियां दी गई हैं.

-बिग बॉस 19 पहले ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाला शो का पहला सीजन है, और फिर टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा, जिसने टीवी के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो की 18 साल की परंपरा को तोड़ दिया है.

-सलमान खान द्वारा 15 सप्ताह तक शो की मेजबानी करने की उम्मीद है, उसके बाद अतिथि मेजबानों की भूमिका निभाई जाएगी, जिनमें अनिल कपूर और फराह खान जैसे नाम शामिल हैं.

-ऐसी खबरें हैं कि WWE के दिग्गज द अंडरटेकर और मुक्केबाज माइक टायसन इस सीजन के अंत में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकते हैं.

बिग बॉस 19 डे 1 हाइलाइट्स

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो से घर में शाहरुख खान का हमशक्ल दिखा, लेकिन कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं. प्रोमो में शाहरुख के इस डुप्लीकेट को होस्ट सलमान खान के साथ मस्ती करते हुए दिखाया गया है.

होस्ट सलमान खान सभी प्रतियोगियों के घर के अंदर जाते ही शो के शुरू होने की घोषणा करते हैं. होस्ट दर्शकों से पूरे शो में अत्याचार, प्यार और भ्रष्टाचार पर नज़र रखने को कहते हैं.

यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने सोशल मीडिया पर्सनैलिटी शहबाज बदेशा को 'फैंस का फैसला' में हराकर शो में एंट्री ली है। इस एंट्री को प्रीमियर से पहले के हफ्तों में फैन्स के वोट के आधार पर चुना गया था.

जाने-माने टीवी अभिनेता गौरव खन्ना एक जाना-पहचाना चेहरा हैं, जिन्होंने अनुपमा और सीआईडी ​​जैसे प्रतिष्ठित टीवी शो में काम किया है. गौरव ने पहली बार 2005 में कुमकुम से प्रसिद्धि हासिल की, और बाद में अनुपमा में अनुज के रूप में एक घरेलू नाम बन गए.

पूर्व मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मॉडल, नेहल चुडासमा खुद को 'सैवेज ब्यूटी क्वीन' कहती हैं. वह एक मॉडल और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं.

शो में आवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर एक साथ "आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे" गाने पर डांस करते हुए नज़र आए। उनका कहना है कि वे "ट्रायल बेसिस" पर रिलेशनशिप में हैं. आवेज़ एक डांसर हैं, जबकि नगमा एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं.

बिग बॉस 19 की प्रतियोगी तान्या मित्तल इस साल की शुरुआत में गलत वजहों से चर्चा में थीं, जब पहलगाम आतंकी हमलों के बाद उनकी 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता' वाली टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी. महाकुंभ में उनकी उपस्थिति के वायरल होने के बाद उन्हें पहली बार फेम मिला था.

अभिनेता और लेखक ज़ीशान क़ादरी दूसरे प्रतियोगी हैं जिनका परिचय कराया गया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कल्ट हिट फ़िल्म गैंग्स ऑफ़ वासेपुर के पटकथा लेखक के रूप में की थी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था.

सलमान खान ने टीवी और फिल्म अभिनेत्री अशनूर कौर को इस सीज़न की पहली प्रतियोगी के रूप में पेश किया है. 21 वर्षीय अशनूर कौर ने शो के इतिहास की सबसे कम उम्र की विजेता बनने का वादा किया है, जिससे सलमान खान काफी प्रभावित हुए हैं.

कुछ प्रतियोगी (जिनके चेहरे नहीं दिखाए गए थे) अपने जवाबों से सलमान को हंसाते हुए नजर आए. एक ने सलमान से पूछा, "सच्चा प्यार सिर्फ़ अधूरा ही रहता है क्या?" और सलमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

सलमान खान ने घोषणा की कि मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा में से कौन घर में प्रवेश करेगा. दोनों 'फैंस का फैसला' के फाइनलिस्ट हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से प्रशंसक उनके लिए वोट कर रहे थे. इसमें मृदुल की जीत हुई.

बिग बॉस 19 के 16 कंटेस्टेंट्स

अश्नुर कौर (टीवी एक्ट्रेस)

जीशन कादरी (गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्टर)

तान्या मित्तल (पॉडकास्टर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी)

नगमा मिराजकर (ब्यूटी इन्फ्लुएंसर)

आवेज दरबार (कोरियोग्राफर, डांसर, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी)

नेहल चौडस्मा (फॉर्म मिस इंडिया, मॉडल)

अभिषेक बजाज (एक्टर, फिल्में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2)

बसीर अली (मॉडल, टीवी एक्टर, स्पिल्टि्सविला 10 विनर)

गौरव खन्ना (टीवी एक्टर)

नटालिया जनोसेक (पोलिस डांसर और एक्ट्रेस)

प्रणित मोरे (फॉर्मर आरजे और स्टैंअप कॉमेडियन)

फरहाना भट्ट (कश्मीर एक्ट्रेस)

नीलम गिरि (भोजपुरी एक्ट्रेस)

कुनिच्का सदानंद (दिग्गज एक्ट्रेस)

अमाल मलिक ( सिंगर, कंपोजर)

मृदुल तिवारी (कंटेंट क्रिएटर)