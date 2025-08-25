मुंबई: 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त से शुरू हो गया है. शो को होस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कर रहे हैं. बीते रविवार को सलमान ने दर्शकों को शो के 16 कंटेस्टेंस्ट्स से रूबरू कराया. इन कंटेस्टेंट्स में से किसी न किसी को आपने किसी टीवी सीरियल, किसी को फिल्म में या सोशल मीडिया पर आप देखें होंगे. आइए आपको इन कंटेस्टेंट्स के प्रोफाइल्स के बारे में बताते हैं.

अशनूर कौर

बिग बॉस 19 के घर में जाने वाली पहली कंटेस्टेंट अशनूर कौर रहीं. वह सिर्फ 21 साल की है. अशनूर बिग बॉस के इतिहास की सबसे कम उम्र वाली की कंटेस्टेंट में से एक हैं. वह भारतीय टेलीविजन का एक जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने 'पटियाला बेब्स' और 'झांसी की रानी' जैसे शोज से फेम पाया है. उन्होंने 'मनमर्जियां' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. इंस्टाग्राम पर अशनूर के 9.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

जीशान कादरी

अशनूर के बाद बीबी हाउस में जाने वाले दूसरे कंटेस्टेंट जीशान कादरी रहे. वह एक लेखक, अभिनेता और निर्देशक है. वह भारतीय सिनेमा की एक चर्चित फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने इस फिल्म के लेखक थे. इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था. जीशान ने 'मेरठिया गैंगस्टर्स' जैसी फिल्मों का निर्देशन और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है. जीशान के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 44.7K तक हैं.

तान्या मित्तल

जीशान के साथ तान्या मित्तल भी बीबी हाउस में एंट्री की थी. तान्या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर हैं. उन्हें 2018 में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था. ग्वालियर की रहने वाली तान्या ने एक यंग बिजनेसवुमन के रूप में एक सफल करियर बनाया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है. इंस्टाग्राम पर तान्या को फॉलो करने वाली की संख्या 2.5 मिलियन तक है.

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना टेलीविजन के सबसे चहेते सितारों में से एक हैं. गौरव खन्ना 'अनुपमा', 'सीआईडी', सेलिब्रिटी मास्टर शेफ और 'कुमकुम' जैसे शोज में नजर आ चुके हैं. एक अनुभवी अभिनेता जिनकी टीवी पर मजबूत उपस्थिति है. वहीं, इंस्टाग्राम पर इनके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

अमाल मलिक

अमाल मलिक भारतीय संगीत जगत के एक प्रमुख नाम है. अमाल, संगीतकार डब्बू मलिक के बेटे और गायक अरमान मलिक के भाई हैं. एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी के साउंडट्रैक के लिए जाने जाने वाले अमाल, अरमान को छोड़कर, अपने परिवार से दूरी बनाने के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं. इंस्टाग्राम पर इनके आवाज के दीवानों की संख्या 4 मिलियन तक है.

नेहल चुडासमा

नेहल चुडासमा ने 2018 में मिस दिवा यूनिवर्स का ताज पहना था. नेहल ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तब से खुद को एक सफल मॉडल, फिटनेस सलाहकार और होस्ट के रूप में रखा. 167K लोगों इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं.

आवेज दरबार

कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया स्टार आवेज संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं. वे अपने जोशीले डांस वीडियो के लिए जाने जाते हैं. इंस्टाग्राम पर आवेज के फालोअर्स की संख्या 30.5 मिलियन हैं.

नगमा मिराजकर

नगमा मिराजकर एक प्रमुख ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है. नगमा के इंस्टाग्राम पर 7.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने लंदन फैशन वीक में भारतीय फैशन का प्रतिनिधित्व किया है. इतना ही नहीं. उन्होंने दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड की टॉप हस्तियों के साथ कोलैबोरेट किया है.

अभिषेक बजाज

अभिषेक बजाज टेलीविजन और फिल्म दोनों में नजर आ चुके हैं. उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों से की थी और अब बॉलीवुड में धूम मचा रहे हैं. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो इंस्टा पर उन्हें 400K लोगों इन्हें फॉलो करते हैं.

बसीर अली

बसीर अली रियलिटी टीवी के दिग्गज कलाकार बसीर अली ने एमटीवी स्प्लिट्सविला 10 जीता है और रोडीज राइजिंग और ऐस ऑफ स्पेस 2 दोनों में उपविजेता रहे. उन्होंने हाल ही में 'कुंडली भाग्य' में अपने अभिनय की शुरुआत की थी. इंस्टाग्राम पर बसीर को चाहने वालो की संख्या 1.2 मिलियन हैं.

नतालिया जानोसजेक

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वाली नतालिया पोलैंड की एक एक्ट्रेस हैं. उन्होंने भारतीय सिनेमा में काम भी किया है. हाल ही में वह 'वॉर 2' में नजर आई थी. उन्होंने बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया है. इंस्टाग्राम पर इस विदेशी हसीना के 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

प्रणित मोरे

प्रणित एक आरजे, कॉमेडियन और एंटरटेनर के साथ-साथ स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं. वह मराठी मनोरंजन जगत में अपने हास्य और अभिनय के लिए मशहूर हैं. प्रणित मोरे खुद को 'बिग बॉस' कहते हैं. बता दें, कॉमेडियन के 441K इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं.

नीलम गिरि

इस बार बीबी हाउस में भोजपुरी सिनेमा की एक हसीना ने भी एंट्री ली है. जी हां, भोजपुरी सिनेमा में एक लोकप्रिय चेहरा नीलम गिरी 2021 से अपने वायरल डांस वीडियो के लिए जानी जाती है. साथ ही वह अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं. इंस्टाग्राम पर इस भोजपुरी हसीना के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

कुणिका सदानंद

कुणिका सदानंद हिंदी सिनेमा और टेलीविजन का एक जाना-माना चेहरा हैं. उन्हें आपने कई हिंदी फिल्मों में देखा होगा. उन्होंने बेटा और गुमराह जैसी शानदार फिल्मों में अभिनय किया है. अभिनय के अलावा, वह एक वकील, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. वहीं, इंस्टाग्राम पर इनके 114K फॉलोअर्स हैं.

फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट एक एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर है, जो खुद को एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता भी कहती हैं. उन्होंने कई प्रदर्शनों और स्केच के साथ डिजिटल के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाई है. फरहाना कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं. इस कश्मीरी हसीना के इंस्टाग्राम पर 48.2K फॉलोअर्स हैं.

मृदुल तिवारी

यूट्यूबर मृदुल तिवारी सोशल मीडिया हस्ती और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रहीं शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को पब्लिक वोट में हराकर 'फैंस का फैसला' सेगमेंट जीतकर बिग बॉस के घर में अपनी जगह बनाई है. मृदुल तिवारी यूट्यूब पर भारत के सबसे पसंदीदा स्केच-कॉमेडी क्रिएटर्स में से एक हैं. उनके हास्यपूर्ण अंदाज युवा दर्शकों को बेहद पसंद आते हैं. इस यूट्यूबर के इंस्टाग्राम पर 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

नोट- सभी कंटेस्टेंट्स के फॉलोअर्स के आंकड़े 25 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक के हैं.