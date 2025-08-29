मुंबई: 'बिग बॉस 19' के 5वें दिन प्रतिभागियों ने अपने राजनीतिक रवैये से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. 5वें दिन शो में ड्रामा, इमोशन और रणनीति सबकुछ देखने को मिला. घरवालों के बीच गरमागरमी, झगड़े और कप्तानी के टास्क की शुरुआत में तनाव और गठबंधन, सारे सीन ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इससे खेल पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो गया.

बिग बॉस 19 का पहला कैप्टेंसी टास्क

बिग बॉस ने पहले कैप्टेंसी टास्क मेरी-गो-राउंड चैलेंज रखा था, जिसमें प्रतियोगियों को बच्चों की आवाज आने पर नर्सरी राइम्स गाकर उन 'हाउस' में एंटर करना था. फरहाना ने सीक्रेट रूम पावर का इस्तेमाल करते हुए बसीर को बाहर कर दिया और उन्हें अपनी राय थोपने वाला एक मजबूत दावेदार बताया. हालांकि बसीर एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें टास्क का संचालक नियुक्त कर दिया. अंतिम दावेदार अभिषेक बजाज, कुनिका सदानंद और अशनूर कौर थे.

टाइल्स टास्क

बिग बॉस ने एक कैप्टेंसी टास्क शुरू किया जिसमें घरवालों ने अपने चुने हुए दावेदार के लिए टाइल्स पेंट कीं, जिन्हें बाद में स्टेज पर रखा गया. इस टास्क में प्रतियोगी अपने प्रतिद्वंदियों की टाइल्स को पलटकर उनका रंग छिपा सकते थे. इस टास्क के लिए कुनिका ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बसीर को चुना था, जबकि अभिषेक और अशनूर ने अपने-अपने लिए खेला. इस टास्क की संचालक तान्या थीं.

भावुक हुई तान्या मित्तल

तान्या मित्तल का रवैया दिन का सबसे बड़ा हाइलाइट रहा. इस मुखर और मिलनसार सोशल मीडिया स्टार को घर के निराशाजनक हालातों का सामना करना पड़ा. वह रोते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थीं कि घर में खाना बनाने और सफाई के मामलों में कोई भी उनकी कद्र नहीं करता.

वह इस बात से बहुत नाराज थी कि उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी घरवालों ने उन्हें निशाना बनाया और गलत समझा. इस कमजोरी ने तान्या के एक और पहलू को उजागर किया और दर्शकों के दिलों को छू लिया.

अमाल का पास्ट रिलेशनशिप

अमाल को अपने अतीत की याद आई. जब मंच पर जाने से ठीक पहले उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन्हें फोन करके अपनी शादी रुकवाने की विनती की थी. उन्होंने वादा किया था कि अगर वह आया तो वह शादी नहीं करवाएगी. लेकिन अमाल ने अपने माता-पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए ऐसा नहीं करने का फैसला किया. बाद में उन्हें पता चला कि वह अपनी शादी से खुश नहीं थी, फिर भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ी हुई थी.