मुंबई: सलमान खान के हिट रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को प्रीमियर हुए सिर्फ तीन दिन हुए हैं. इन तीन दिनों में शो में फुल-ऑन ड्रामा देखने को मिला है. तीसरे दिन का एपिसोड काफी मसालेदार रहा. आइए देखते हैं घर के अंदर क्या-क्या हुआ
गौरव खन्ना और जीशान कादरी के बीच तीखी नोकझोक
बीबी हाउस में तीसरे दिन के सबसे बड़े ड्रामा की वजह बने टीवी एक्टर गौरव खन्ना और गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम जीशान कादरी. दोनों के बीच किचन और बर्तन धोने की ड्यूटी लेकर काफी बहस हुई. जीशान को गुस्सा आ गया कि उनका टास्क चेंज करके गौरव को दे दिया गया. दोनों के बीच काफी तीखी बहस देखने को मिली. बाद में, बात खाना खाने पर भी आई जब घरवालों ने गौरव पर दाल ज्यादा खाने का इल्जाम लगाया.
इस बीच जीशान ने उन्हें 'हीरो बनने की एक्टिंग' करने का ताना मार दिया और एक पॉइंट पर उन्हें 'अनपढ़' तक कह दिया. इसी बीच बसीर अली भी बीच में कूद पड़े और गौरव की बॉडी लैंग्वेज को लेकर उन्हें सुना डाला.
पराठा बना झगड़े का जड़?
घर में ना सिर्फ गौरव खन्ना और जीशान कादरी के बीच तीखी नोकझोक देखने को मिली, बल्कि नेहल और कुनिका के बीच भी नोकझोक देखने को मिला. दोनों पराठे बनाने को लेकर आपस में भिड़ती दिखीं. नेहल का यह सुझाव कि कुनिका पतले पराठे बनाए, उसे पसंद नहीं आया, और बहस तब और बढ़ गई जब नेहल ने उसे 'बेवकूफ औरत' कह दिया.
कैप्टेंसी टास्क
बिग बॉस ने सीजन के पहले कैप्टेंसी टास्क 'मेरी-गो-राउंड' का धमाकेदार एलान किया. इस टास्क ने कंटेस्टेट्स की रणनीति को और तेज कर दिया है. हाल ही में मेकर्स ने इसका एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें बसीर कैप्टन बनाने को लेकर घरवालों के साथ रणनीति बनाते दिख रहे हैं.
फरहाना भट्ट को मिला नया पावर
पहले एपिसोड में घरवालों की वोटिंग से फरहाना भट्ट को घर की 'सबसे कमजोर कड़ी' मान कर नॉमिनेट किया था. लेकिन शॉक ट्विस्ट ये था कि उन्हें घर से बाहर नहीं भेजा गया, बल्कि एक सीक्रेट रूम में रखा गया, जहां से वह घरवालों को लाइव देख और सुन सकती हैं. तीसरे दिन बिग बॉस ने उन्हें किसी भी एक कंटेस्टेस को कप्तानी की दौड़ से बाहर करने का पावर दिया. फरहाना ने बिना झिझक ये शक्ति बसीर अली के खिलाफ इस्तेमाल किया.
प्रणित का कॉमेडी
इन सबके बीच घर में हंसी के ठहाके भी सुनने को मिले. प्रणित की बदौलत घर में बने तनाव कुछ देर के लिए थम गए. उन्होंने खाने के समय को हंसी के ठहाकों में बदल दिया. साथी घरवालों पर उनकी मजाकिया टिप्पणियों ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया, जिससे बंटे हुए घर में एकजुटता देखने को मिला.
अमाल मलिक ने की दिल की बात
गायक अमाल मलिक ने कन्फेशन रूम में बैठ कर अपने दिल की बात शेयर की. उन्हें अपने किसी स्पेशल के लिए इमोशनल नोट रखा और कहा कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. अमल का ये प्यार भरा मैसेज देख कर फैंस को एक इमोशनल एंगल भी देखने को मिला.
तीसरे दिन ने साबित कर दिया कि आने वाले एपिसोड धमाकेदार होने वाला है. झगड़े, दोस्ती, रहस्य और चौंकाने वाले मोड़ के साथ यह सीजन दर्शकों को काफी एंटरटेन करेगा. फिलहाल आगे के एपिसोड्स में क्या नया ड्रामा सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा.