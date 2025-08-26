ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19 डे 2: 7 कंटेस्टेंट्स पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार, क्या मिड वीक एविक्शन में ये हसीना हुई बाहर? - BIGG BOSS 19 DAY 2

मृदुल को बाहर करने का प्लान किसने बनाया है? किसने कहा अगर कोई कंटेस्टेंट मृदुल संग नॉमिनेट होता है तो उसका जाना तय है

Bigg Boss 19 Day 2 Highlights
बिग बॉस 19 डे 2 (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 11:00 AM IST

हैदराबाद: बिग बॉस 19 ने अपने दो दिन पूरे कर लिए हैं. बिग बॉस 19 अपने प्रीमियर डे से ही छा गया है. लगता है कि पिछले कई सीजन से लगातार फ्लॉप हो रहे बिग बॉस का यह सीजन कुछ कमाल करने वाला है. पहले दिन घर में घरवालों को रूल समझाए गए और दूसरे दिन घर का पूरा पासा ही पलट गया. बिग बॉस 19 डे हाइलाइट्स, दूसरे दिन घर में एक या दो नहीं पूरे सात कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं. शो में एक बार फिर मिड-वीक एविक्शन का दांव चला और कहा जा रहा है कि एक सदस्य बाहर हो गया है. बिग बॉस 19 डे 2 हाइलाइट्स.. दूसरे दिन बिग बॉस के घर में क्या-क्या हुआ आइए जानते हैं.

नॉमिनेट हुए ये 7 कंटेस्टेंट्स

अभिषेक बजाज

गौरव खन्ना

जीशान कादरी

नीलम गिरि

तान्या मित्तल

नतालिया जानोसेक

प्रणीत मोरे

मिड वीक एविक्शन

शो से पहला कंटेस्टेंट बाहर हो गया है. कहा जा रहा है कि बाहर होने वाले कंटेस्टेंट का नाम कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट है, लेकिन इसमे भी एक ट्विस्ट है. जैसा कि शो की थीम डेमोक्रेटिक है तो इसी वजह स घरवालों को कहा गया कि वे खुद तय करे कि कौनसा कंटेस्टेंट पहले घर छोड़ेगा. पर कहा जा रहा है कि कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट का शो से पत्ता साफ हो गया है. लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है.

मृदुल के खिलाफ साजिश?

इधर, घर में बसीर अली ने जीशान के साथ मिलकर मृदुल को बाहर करने का प्लान बनाया है. बसीर ने कहा कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट मृदुल के साथ नॉमिनेट होता है तो उसका जाना तय है, क्योंकि मृदुल के पास वोट पावर है.

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स

अश्नुर कौर (टीवी एक्ट्रेस)

जीशन कादरी (गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्टर)

तान्या मित्तल (पॉडकास्टर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी)

नगमा मिराजकर (ब्यूटी इन्फ्लुएंसर)

आवेज दरबार (कोरियोग्राफर, डांसर, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी)

नेहल चौडस्मा (फॉर्म मिस इंडिया, मॉडल)

अभिषेक बजाज (एक्टर, फिल्में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2)

बसीर अली (मॉडल, टीवी एक्टर, स्पिल्टि्सविला 10 विनर)

गौरव खन्ना (टीवी एक्टर)

नटालिया जनोसेक (पोलिस डांसर और एक्ट्रेस)

प्रणित मोरे (फॉर्मर आरजे और स्टैंअप कॉमेडियन)

फरहाना भट्ट (कश्मीर एक्ट्रेस)

नीलम गिरि (भोजपुरी एक्ट्रेस)

कुनिच्का सदानंद (दिग्गज एक्ट्रेस)

अमाल मलिक ( सिंगर, कंपोजर)

मृदुल तिवारी (कंटेंट क्रिएटर)

बिग बॉस 19 को जियोहॉटस्टार पर शो रात 9 बजे स्ट्रीम होता है और कलर्स पर थोड़ा लेट यानी 10:30 बजे स्ट्रीम होता है.

