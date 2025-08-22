मुंबई: बिग बॉस 12 में अपनी उपस्थिति के लिए मशहूर सबा खान ने हाल ही में राजस्थान के जोधपुर के बिजनेसमैन वसीम नवाब से शादी कर ली. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी निजी शादी की झलकियां साझा कीं, साथ ही एक भावुक नोट भी लिखा. इस शादी में राखी सावंत के पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी भी शामिल हुए थे. आदिल की शादी सबा की बहन सोमी खान से हुई है.

सबा ने अपने फैंस के साथ अपनी खुशी साझा की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी निकाह की की तस्वीरें साझा कीं और कैप्शन में लिखा है, 'अल्हम्दुलिल्लाह. कुछ दुआएं तब तक खामोशी से गले लगाई जाती हैं जब तक दिल तैयार न हो जाए. आज, कृतज्ञता और विश्वास के साथ, मैं आप सभी के साथ अपनी निकाह की यात्रा साझा करती हूं. जिस लड़की का आपने बिग बॉस में समर्थन किया, जिसका उत्साहवर्धन किया और प्यार किया, वह अब जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई है.निकाह की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हुए आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा कर रही हूं. प्यार, सबा.'

तस्वीरों की सीरीज में, सबा खान पारंपरिक लाल दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. जबकि वसीम ने सुनहरे शेरवानी और मैरून पगड़ी में उनके लुक को और भी निखारा है. यह जोड़ा मुस्कुराते हुए, खुशी-खुशी अपने बड़े दिन का जश्न मनाते और शादी के समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहा है. साथ ही सबा भी अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी से डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं.

इन तस्वीरों में से एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. एक तस्वीर में सबा और उनके दोस्त और राखी सावंत के एक्स हसबैंड आदिल खान दुर्रानी भी सफेद शेरवानी पहने नजर आए. सबा की इन तस्वीरों पर फैंस फिदा हो गए हैं. उन्होंने कमेंट सेक्शन को बधाईयों और शुभकामनाओं से भर दिया है.

कौन हैं सबा खान के पति वसीम?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सबा के पति वसीम जोधपुर के एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं. वह एक बिजनेसमैन हैं. यह शादी बेहद सादगी से हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए. मेहमानों में सबा की बहन सोमी खान भी शामिल थीं.

सबा और सोमी ने बिग बॉस 12 में अनोखी जोड़ी के रूप में प्रवेश किया था. इस सीजन को अंततः टीवी एक्टर दीपिका कक्कड़ ने जीता था.