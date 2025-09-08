ETV Bharat / entertainment

भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती: रवीना टंडन से उदित नारायण तक, 'भारत रत्न' के खास संगीत पर डालें एक नजर

भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती ( ETV Bharat )

Published : September 8, 2025

ग्लोबल स्टार और भारत रत्न कहे जाने वाले भूपेन हजारिका अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पूर्वोत्तर भारतीय संस्कृति और लोक संगीत को बॉलीवुड से जोड़ा है. भूपेन अपनी रचनाओं और गायन के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं. आज इस महान गायक की बर्थ एनिवर्सरी है. इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंजन, सीनियर फिल्म निर्माता साईं परांजपे, उदित नारायण, शान, कैलाश खेर से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. भूपेन हजारिका के कई प्रतिष्ठित गीतों में से, 1993 की फिल्म रुदाली का 'दिल हूम हूम करे' अपनी सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है. इस मार्मिक गीत की दिल को छू लेने वाली धुन ने इसे भारतीय सिनेमा में टाइमलेस और ऑल टाइम क्लासिक बना दिया है. यह गीत कहानी के सार और मुख्य पात्र, शनिचरी (डिंपल कपाड़िया द्वारा अभिनीत) के सामने आने वाली सामाजिक बाधाओं को दर्शाता है. उनके काम को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड और दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जो भारतीय फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है. कल्पना लाजमी की शानदार फिल्म 'दमन: ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस' भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी उम्मीदों पर खरी न उतरी हो, लेकिन फिल्म का म्यूजिक 2000 के दशक के शुरुआती दौर में चर्चा का विषय बन गया था. यह फिल्म एक प्रताड़ित पत्नी की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में रवीना टंडन ने मुख्य भूमिका निभाई थी. रवीना टंडन

रवीना टंडन कहती हैं, 'मैं उन लोगों में से एक होने के लिए बहुत आभारी हूं जिन्हें दादा (हजारिका) से मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला. दमन के लिए दादा ने एक गाना भी गाया, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी. वह एक अद्भुत इंसान थे, वह एक दुर्लभ रत्न थे.' साईं परांजपे

फिल्म मेकर साईं परांजपे ने भूपेन हजारिका के उन दिनों को याद किया, जब हजारिका बॉलीवुड में अपने चरम पर थे और फिल्म 'रुदाली' को समीक्षकों और इसे कमर्शियली सफलता मिली थी, तब उन्होंने झिझकते हुए उनसे संपर्क किया था. साईं परांजपे ने नसीरुद्दीन शाह-शबाना आजमी की फिल्म 'स्पर्श' (1980) से निर्देशन में कदम रखा था. बाद में 'चश्मे बद्दूर' और 'कथा' जैसी क्लासिक फिल्मों का भी उन्होंने निर्देशन किया. वह अपनी 1993 की फिल्म 'पपीहा' के लिए हजारिका को लेने के लिए उत्सुक थीं. इस बारे में बात करते हुए साईं कहती हैं, 'पपीहा में लोक कथाओं का एक मजबूत ताना-बाना था. यह जंगल और आदिवासियों पर आधारित है और मैंने इसे वयस्कों के लिए एक कहानी कहा था. यह एक वन अधिकारी और आदिवासी शोध कर रही एक महिला के बीच की प्रेम कहानी थी. मुझे एक सुंदर संगीत की जरूरत थी और भूपेन उस समय बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अभी-अभी 'दिल हूम हूम करे' पूरा किया था, जो बहुत खास थी. मुझे लगा कि शायद वह सहमत न हों.' साईं ने आगे कहती हैं, 'मुंबई के जुहू स्थित एक होटल में एक छोटी सी कॉफी मीटिंग के दौरान जब मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वह फिल्म का संगीत संभालें, तो उन्होंने तुरंत कहा, 'ओके'. मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने कहा, 'आपने क्या कहा?' उन्होंने कहा, 'हां, मैं करूंगा. बजट, पैसे, फीस... यहां तक कि रिकॉर्डिंग शुरू होने तक भी कोई चर्चा नहीं हुई, मेरे पूरे फिल्म करियर में, यह अब तक की सबसे गैर-व्यावसायिक मुलाकात रही होगी. उन्होंने मेरी फिल्म में इतने खूबसूरत गाने दिए, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा रहा, पूरी फिल्म में वह बहुत खुशमिजाज, बहुत कम मांग वाले रहे, जो भी उपलब्ध था, उसी में काम चला लिया.'