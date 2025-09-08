भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती: रवीना टंडन से उदित नारायण तक, 'भारत रत्न' के खास संगीत पर डालें एक नजर
'भारत रत्न' भूपेन हजारिका की आज, 100वां जयंती है. इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से ईटीवी भारत ने खुलकर बात की.
By Seema Sinha
Published : September 8, 2025 at 5:15 PM IST
ग्लोबल स्टार और भारत रत्न कहे जाने वाले भूपेन हजारिका अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पूर्वोत्तर भारतीय संस्कृति और लोक संगीत को बॉलीवुड से जोड़ा है. भूपेन अपनी रचनाओं और गायन के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं. आज इस महान गायक की बर्थ एनिवर्सरी है. इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंजन, सीनियर फिल्म निर्माता साईं परांजपे, उदित नारायण, शान, कैलाश खेर से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
भूपेन हजारिका के कई प्रतिष्ठित गीतों में से, 1993 की फिल्म रुदाली का 'दिल हूम हूम करे' अपनी सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है. इस मार्मिक गीत की दिल को छू लेने वाली धुन ने इसे भारतीय सिनेमा में टाइमलेस और ऑल टाइम क्लासिक बना दिया है.
यह गीत कहानी के सार और मुख्य पात्र, शनिचरी (डिंपल कपाड़िया द्वारा अभिनीत) के सामने आने वाली सामाजिक बाधाओं को दर्शाता है. उनके काम को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड और दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जो भारतीय फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है.
कल्पना लाजमी की शानदार फिल्म 'दमन: ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस' भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी उम्मीदों पर खरी न उतरी हो, लेकिन फिल्म का म्यूजिक 2000 के दशक के शुरुआती दौर में चर्चा का विषय बन गया था. यह फिल्म एक प्रताड़ित पत्नी की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में रवीना टंडन ने मुख्य भूमिका निभाई थी.
रवीना टंडन
रवीना टंडन कहती हैं, 'मैं उन लोगों में से एक होने के लिए बहुत आभारी हूं जिन्हें दादा (हजारिका) से मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला. दमन के लिए दादा ने एक गाना भी गाया, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी. वह एक अद्भुत इंसान थे, वह एक दुर्लभ रत्न थे.'
साईं परांजपे
फिल्म मेकर साईं परांजपे ने भूपेन हजारिका के उन दिनों को याद किया, जब हजारिका बॉलीवुड में अपने चरम पर थे और फिल्म 'रुदाली' को समीक्षकों और इसे कमर्शियली सफलता मिली थी, तब उन्होंने झिझकते हुए उनसे संपर्क किया था.
साईं परांजपे ने नसीरुद्दीन शाह-शबाना आजमी की फिल्म 'स्पर्श' (1980) से निर्देशन में कदम रखा था. बाद में 'चश्मे बद्दूर' और 'कथा' जैसी क्लासिक फिल्मों का भी उन्होंने निर्देशन किया. वह अपनी 1993 की फिल्म 'पपीहा' के लिए हजारिका को लेने के लिए उत्सुक थीं.
इस बारे में बात करते हुए साईं कहती हैं, 'पपीहा में लोक कथाओं का एक मजबूत ताना-बाना था. यह जंगल और आदिवासियों पर आधारित है और मैंने इसे वयस्कों के लिए एक कहानी कहा था. यह एक वन अधिकारी और आदिवासी शोध कर रही एक महिला के बीच की प्रेम कहानी थी. मुझे एक सुंदर संगीत की जरूरत थी और भूपेन उस समय बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अभी-अभी 'दिल हूम हूम करे' पूरा किया था, जो बहुत खास थी. मुझे लगा कि शायद वह सहमत न हों.'
साईं ने आगे कहती हैं, 'मुंबई के जुहू स्थित एक होटल में एक छोटी सी कॉफी मीटिंग के दौरान जब मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वह फिल्म का संगीत संभालें, तो उन्होंने तुरंत कहा, 'ओके'. मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने कहा, 'आपने क्या कहा?' उन्होंने कहा, 'हां, मैं करूंगा. बजट, पैसे, फीस... यहां तक कि रिकॉर्डिंग शुरू होने तक भी कोई चर्चा नहीं हुई, मेरे पूरे फिल्म करियर में, यह अब तक की सबसे गैर-व्यावसायिक मुलाकात रही होगी. उन्होंने मेरी फिल्म में इतने खूबसूरत गाने दिए, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा रहा, पूरी फिल्म में वह बहुत खुशमिजाज, बहुत कम मांग वाले रहे, जो भी उपलब्ध था, उसी में काम चला लिया.'
साईं कहती हैं, 'फिर मैंने अपनी अगली फिल्म साज (1997) के लिए उनसे दोबारा संपर्क किया, यह प्लेबैक सिंगर पर आधारित फिल्म थी, भूपेन फिल्म के चार संगीतकारों में से एक थे क्योंकि मैं कुछ विविधता और शैली चाहती थी, जाकिर हुसैन मेन म्यूजिक डायरेक्टर, जबकि भूपेन राजकमल और यशवंत देव सहित बाकी तीन संगीतकारों में से एक थे. भूपेन यह जानकर बहुत उत्साहित हुए कि चार संगीतकार हैं और उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा कि उनके साथ अच्छा काम कर रहे हैं. भूपेन का संगीत बहुत खास है, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ. इसमें रॉ एलिमेंट्स का वो एहसास है जो बहुत ही आकर्षक है, मैं हमेशा से उनके संगीत से मंत्रमुग्ध रहा हूं'.
उदित नारायण
जाने-माने बॉलीवुड गायक उदित नारायण ने हजारिका के साथ कई बार काम किया और उनके कुछ पसंदीदा नंबर (जिन्हें वह गुनगुनाना शुरू कर देते हैं) में दरमियान का पिघलता हुआ ये समा, और 1998 में रिलीज मिल गई मंजिल मुझे से पास मेरे आओ शामिल हैं.
उदित नारायण ने कहा, 'भूपेन जी अद्भुत थे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, न केवल एक संगीतकार के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी. अब मैं उनके बारे में और क्या कहूं? मैं उनके पद, प्रतिभा और कद के लिए बहुत छोटा हूं. मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. यह एक आशीर्वाद है.'
उदित आगे कहते हैं, 'वे मुझसे बहुत प्यार करते थे. मुझे याद है कि वे मेरे बेटे आदित्य के 13वें जन्मदिन पर हमसे मिलने आए थे. उन्होंने हमारे साथ 5-6 घंटे बिताए और हमें उनका साथ बहुत पसंद आया. उनके संगीत का जवाब नहीं. सिर्फ असम और बंगाल का लोक संगीत ही नहीं, बल्कि आधुनिक संगीत भी उनकी ताकत था. वे अक्सर मेरी तारीफ करते हुए कहते थे कि मेरी आवाज ओरिजिनल है और श्रोताओं को हमेशा पसंद आएगी. उन्होंने संगीत का बहुत अध्ययन किया था और लोक संगीत से आधुनिक संगीत में उनका परिवर्तन अद्भुत था. वे बहुत योग्य थे.'
मैं भूपेन दा को हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा- शान
हजारिका के गीत अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करते थे, जिनमें गहरी व्यक्तिगत और दार्शनिकता झलकती थी. उन्होंने अपनी कई रचनाओं को सामाजिक चेतना के साथ जोड़ा. गायक शान भूपेन हजारिका के संगीत के बारे में बात करते हुए कहते हैं, 'मैं भूपेन दा को हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा. उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया. वे न केवल एक महान गायक और संगीतकार थे, बल्कि एक सामाजिक टिप्पणीकार भी थे. अपने गीतों, संगीत और बोलों के माध्यम से उन्होंने हमें हमेशा एक संदेश दिया है.'
कैलाश खेर
कैलाश खेर ने भी भूपेन हजारिका के संगीत के बारें में बात की. कैलाश खेर कहते हैं, 'वे लोक संगीत, लोकगीत और लोक संस्कृति के पर्याय हैं. उन्होंने केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि संगीत के सच्चे जुनून के लिए लिखा'.
एम.एफ. हुसैन
प्रसिद्ध कलाकार और प्रख्यात चित्रकार एम.एफ. हुसैन और हजारिका ने 1998 की हिंदी फिल्म गजगामिनी में साथ काम किया, जिसके लिए इस प्रसिद्ध संगीत उस्ताद ने संगीत कंपोज और गायन किया, जिससे दोनों के बीच गहरी प्रशंसा हुई. हुसैन ने एक बार उनसे कहा था, 'भूपेन, जब तुम गाते हो तो चित्र भी बनाते हो. तुम्हारा संगीत चित्र बनाता है, लेकिन मेरा ब्रश गा नहीं सकता.'
असमिया संस्कृति के एक प्रमुख व्यक्तित्व, हजारिका ने अपने विशाल सांस्कृतिक योगदान के लिए 'ब्रह्मपुत्र के कवि' और 'सुधा कंठ' जैसी उपाधियां अर्जित कीं. हालांकि, अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद, वह देश के बाकी हिस्सों के लिए एक गुमनाम नायक बने रहे.