रांची: आज का दौर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब का है. कोई भी व्यक्ति मोबाइल कैमरा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से खुद को गायक या म्यूजिक डायरेक्टर कहने लगा है. कई बार बिना किसी प्रशिक्षण और सुर-ताल की समझ के भी लोग चैनल शुरू कर देते हैं और गीत-संगीत के नाम पर केवल अश्लीलता परोसते हैं. दर्शक भी हल्की-फुल्की मनोरंजन की चाह में इन चैनलों को देख लेते हैं और धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है. इसका सीधा नुकसान असली संगीत की गरिमा और परंपरा को होता है. विशेष रूप से भोजपुरी और नागपुरी जैसी लोक धुनों से जुड़ी विधाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है. ये कहना है फिल्म निर्माता लाल विजय नाथ शाहदेव का.

सांस्कृतिक धरोहर पर संकट

लाल विजय नाथ शाहदेव का कहना है कि भोजपुरी और नागपुरी संगीत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं. इनमें गांव-गांव की मिट्टी की खुशबू है, खेत-खलिहानों की जीवनशैली है, त्योहारों की उमंग और लोक नृत्यों की ताल है. इन गीतों में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि लोक कथाओं और सामाजिक संदेशों की झलक भी मिलती है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भद्दे और फूहड़ गीतों के कारण इन विधाओं की छवि धूमिल हुई है. कई संगीतकार और श्रोता मानते हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो असली लोक संगीत आने वाली पीढ़ियों तक कमजोर रूप में ही पहुंचेगा.

लाल विजय शाहदेव की पहल

इसी चिंता को देखते हुए मुंबई में सक्रिय फिल्म निर्माता लाल विजय शाहदेव ने एक नई मुहिम छेड़ी है. शाहदेव का मानना है कि सच्चे कलाकारों का कर्तव्य केवल मनोरंजन कराना ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपरा को संवारना और सुरक्षित रखना भी है.

“भोजपुरी और नागपुरी संगीत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है. इसमें हमारी मिट्टी की खुशबू है और हमारी संस्कृति की पहचान. अश्लीलता के शोर में असली संगीत दब गया है, अब उसे उसकी पहचान लौटानी होगी.” - लाल विजय शाहदेव

अनुभव और उपलब्धियां

लाल विजय शाहदेव फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही एक चर्चित नाम हैं. उन्होंने लोहरदगा (हिंदी), फुलमनिया (हिंदी-नागपुरी) जैसी चर्चित फिल्में बनाई हैं. भोजपुरी सिनेमा में भी उन्होंने नाच बैजू नाच, मेरे नैना तेरे नैना और कोख जैसी फ़िल्में प्रस्तुत कीं, जिन्हें दर्शकों ने सराहा है. सामाजिक सरोकारों पर आधारित कई टीवी धारावाहिकों के निर्माण में भी उनका योगदान रहा है. उनकी शॉर्ट फ़िल्म द साइलेंट स्टैच्यू आज भी कॉन्स फ़िल्म फ़ेस्टिवल में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में गिनी जाती है. इस फ़िल्म ने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि यह साबित किया कि सच्ची कला की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती.

अभियान की शुरुआत

अब शाहदेव ने अपने यूट्यूब चैनल “आकृति सिनेमास” (Akriti Cinemas) पर एक अभियान शुरू किया है. इस मुहिम के तहत वे उच्चस्तरीय म्यूज़िक एलबम्स लेकर आएंगे, जिनमें अश्लीलता या फूहड़ता नहीं होगी बल्कि लोकधुन, परंपरा और संस्कृति की असली झलक होगी. इसकी शुरुआत 30 अगस्त (शनिवार) सुबह 6:30 बजे भोजपुरी-नागपुरी संगम गीत “चलs धान रोपे” से की जाएगी. इस गीत को गाया है सृष्टि सिन्हा ने, वहीं इसमें अभिनय पूजा उरांव ने किया है.

उम्मीदें और चुनौतियां

संगीत प्रेमियों और विशेषज्ञों का मानना है कि शाहदेव की यह पहल ऐसे समय में आई है जब दर्शक विकल्प तलाश रहे हैं. लोग मनोरंजन चाहते हैं लेकिन उसमें भी गुणवत्ता और संस्कृति की झलक हो. अगर इस तरह के अभियान सफल होते हैं तो न केवल भोजपुरी और नागपुरी बल्कि अन्य लोकसंगीत शैलियों को भी मजबूती मिलेगी.

लाल विजय शाहदेव का संदेश साफ है. “मैं चाहता हूं कि दर्शक एक बार इस असली संगीत का आनंद लें और खुद फर्क महसूस करें. अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कह पाएंगी कि हमारे पास अपनी अनोखी धरोहर है.”

