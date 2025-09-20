ETV Bharat / entertainment

भोजपुरी अभिनेता निरहुआ की फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' रिलीज, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है मूवी

पटना: भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसी बीच वो फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे. ईटीवी भारत से खास बातचीत की. फिल्म की शूटिंग बिहार के गोपालगंज और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की खूबसूरत लोकेशनों पर की गई है.

भोजपुरी पर अश्लीलता का टैग दुर्भाग्यपूर्ण: दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि भोजपुरी फिल्मों को जानबूझकर अश्लील बताने का काम किया गया है. अन्य भाषाई फिल्म इंडस्ट्री ने भोजपुरी के बढ़ते प्रभाव को देखकर इसे पीछे धकेलने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि भोजपुरी दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने सिनेमा को सम्मान दें, ताकि बड़े मल्टीप्लेक्स और प्रतिष्ठित थिएटरों में भी भोजपुरी फिल्में रिलीज हो सकें.

दूसरे भाषा की गाना पर नहीं उठता सवाल: निरहुआ ने कहा कि भोजपुरी फिल्मों को अश्लीलता का टैग देना पूरी तरह गलत है. "अगर बंगाली में कोई गाना 'आमी बंगाली रसगुल्ला' आता है तो कोई अश्लील नहीं कहता. हिंदी में कोई 'नाम जलेबी बाई' गाता है तो भी किसी को समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही भोजपुरी में 'लॉलीपॉप लागेलू' आता है, तुरंत इसे अश्लील करार दे दिया जाता है. यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है".

परिवार और गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी: निरहुआ ने बताया कि 'बलमा बड़ा नादान-2' पूरी तरह पारिवारिक फिल्म है. इसमें अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है. फिल्म की कहानी एक भोले और नादान युवक की है, जिसके माता-पिता का देहांत हो चुका है और उसकी परवरिश दादी के सहारे हो रही है. कहानी में भोला की उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन वह शादी नहीं कर रहा. उसकी दादी चाहती हैं कि जीते-जी पोते की शादी देख लें. इसी भावनात्मक पृष्ठभूमि पर फिल्म की कहानी बुनी गई है. उन्होंने कहा कि इस फिल्म में हास्य भी है, रोमांस भी है और रोमांच भी. जो कुछ भी दर्शक एक संपूर्ण मनोरंजन फिल्म में चाहते हैं, वह सब इसमें मिलेगा.

बिहार की नई फिल्म नीति का असर: निरहुआ ने बिहार सरकार की 2024 में लागू नई फिल्म नीति की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस नीति से बिहार में फिल्म निर्माण को नई दिशा मिल रही है. सरकार अब बेहतर प्रोजेक्ट्स को 4 करोड़ तक की सब्सिडी दे रही है. उन्होंने कहा कि गोपालगंज में शूटिंग का अनुभव बेहद यादगार रहा. वहां की खूबसूरत लोकेशन और दर्शकों का भरपूर सहयोग फिल्म के लिए खास रहा. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने भोजपुरी फिल्मों की साख गिराने का काम किया है. "जो लोग 12 से 13 दिन में पूरी फिल्म शूट कर देते हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है.

भोजपुरी का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग: निरहुआ ने कहा कि भोजपुरी भाषा का दर्शक वर्ग किसी भी क्षेत्रीय भाषा से बड़ा है. यूट्यूब पर भोजपुरी फिल्मों को 300 मिलियन से अधिक व्यूज मिलते हैं. इसके बावजूद बड़े थिएटरों में भोजपुरी फिल्मों को जगह नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि असल मजा बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने में है और इसके लिए जरूरी है कि भोजपुरी दर्शक खुद थिएटर तक आएं.