'बैटल ऑफ गलवान' के रियल हीरो कर्नल बी. संतोष बाबू की गाथा, सलमान खान निभा रहे इस जांबाज शहीद का रोल - BATTLE OF GALWAN

'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शूरू हो गई है. इसमें सलमान खान कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे. आइए जानें इनके बारे में...

Colonel B Santosh Babu Salman Khan
कर्नल बी. संतोष बाबू/सलमान खान (IANS/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 2:21 PM IST

3 Min Read

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान उपन्यास 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3' से प्रेरित एक देशभक्ति ड्रामा में नजर आने वाले हैं. सलमान इसमें असल जिंदगी के हीरो कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे. आइए जानें कर्नल बी. संतोष बाबू के बारे में सबकुछ...

13 फरवरी 1983 में बिक्कुमल्ला संतोष बाबू का जन्म आंध्र प्रदेश के सूर्यापेट में हुआ था. वह उनके पिता बिक्कुमल्ला उपेंद्र भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक थे.उनकी मां का नाम मंजुला था. वे अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे.

मंचेरियल जिले के लक्सेटीपेट स्थित श्री सरस्वती शिशुमंदिर में कक्षा 1 से 5 तक संतोष ने पढ़ाई की थी. इसके बाद उनका दाखिला विजयनगरम जिले के कोरुकोंडा स्थित सैनिक स्कूल में हुआ, जहां उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की. 2009 में संतोष ने संतोषी से के साथ शादी के बंधन में बंधे. उनके दो बच्चे हैं.

कर्नल संतोष बाबू ने 2020 के गलवान संघर्ष के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया था. 14 जून, 2020 को कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान चीनी लाल सेना से भिड़ने वाले भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे.

क्या हुआ था गलवान में
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 14 जून, 2020 को चीनी सैनिकों ने भारत और चीन के बीच हुए आपसी समझौते का उल्लंघन करते हुए LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर तंबू और एक निगरानी चौकी स्थापित कर ली. कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों के साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति हिंसक झड़प में बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए और घायल हुए.

सिर में गंभीर चोटें लगने के बावजूद, कर्नल बाबू ने अपनी अंतिम सांस तक अपने सैनिकों को डटे रहने के लिए प्रेरित करते हुए मोर्चे का नेतृत्व किया. 20 अन्य भारतीय सैनिकों के साथ उनकी भी चोटों के कारण मृत्यु हो गई. 18 जून, 2020 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया.

महावीर चक्र से सम्मानित हुए शहीद
वह चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए भारतीय सैनिकों में शामिल थे. उन्हें मरणोपरांत 2021 में भारत के दूसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया था.

बैटल ऑफ गलवान के बारे में
बैटल ऑफ गलवान एक उपन्यास पर आधारित है, इसे सुरेश नायर, चिंतन गांधी और चिंतन शाह ने लिखा है. अपूर्व लाखिया इसका निर्देशन कर रहे हैं. सलमान लद्दाख और मुंबई में 70 दिनों की शूटिंग के लिए सेट पर शामिल होंगे.

स्टार कास्ट
अपूर्व लाखिया की निर्देशित फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी. उनके अलावा जेन शॉ, अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी और विपिन भारद्वाज जैसे कलाकारों की भी टोली शामिल होगी.

TAGGED:

COLONEL B SANTOSH BABU SALMAN KHAN BATTLE OF GALWAN कर्नल बी संतोष बाबू

