'बैटल ऑफ गलवान': शूटिंग के लिए लद्दाख पहुंचे सलमान खान-चित्रांगदा, एक क्लिक में जानें शेड्यूल समेत सबकुछ
'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग के लिए सलमान खान और चित्रांगदा लद्दाख में हैं. यह एक वॉर ड्रामा है, जो सच्ची घटना पर आधारित है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 6:13 PM IST
श्रीनगर: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग के लिए लेह-लद्दाख में हैं. कलाकार और क्रू पिछले हफ्ते लद्दाख पहुंचे. बताया जा रहा है कि वहां फिल्म की शूटिंग 15 दिनों तक चलेगी.
कलाकार और क्रू पिछले हफ्ते लद्दाख पहुंचे, जिसे फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण आउटडोर शेड्यूल में से एक बताया जा रहा है. 15 दिनों की शूटिंग में कहानी के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे और लद्दाख के लुभावने लेकिन ऊबड़-खाबड़ इलाकों को दिखाया जाएगा. प्रोडक्शन सूत्रों ने बताया कि लेह शेड्यूल अगस्त के दूसरे भाग के लिए निर्धारित था, लेकिन लॉजिस्टिक एडजेस्टमेंट के कारण इसे सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया.
यूनिट के एक सूत्र ने बताया, 'सलमान और चित्रांगदा शनिवार शाम को यहां पहुंचे. रविवार सुबह पहले क्लैप के साथ शेड्यूल की शुरुआत हुई, सलमान खान अपने शुरुआती सीन के लिए वर्दी में दिखाई दिए.' सूत्र ने आगे कहा, 'निर्देशक लद्दाख में ही शूटिंग करना चाहते थे, क्योंकि वहां का अनूठा और स्पष्ट परिदृश्य फिल्म को आवश्यक प्रामाणिकता प्रदान करता है.'
मेकर्स के लिए, लद्दाख का प्राकृतिक परिवेश इतिहास के इस हालिया अध्याय को फिर से कहने के लिए एक आदर्श कैनवास देता है. इस बारे में बात करते हुए एक अन्य सूत्र ने बताया, 'चूंकि कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, इसलिए प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है. लद्दाख के परिदृश्य फिल्म में सिनेमाई पैमाने और वास्तविकता दोनों लाते हैं.'
क्रू के सदस्यों के अनुसार, लेह का शेड्यूल मुख्य रूप से सलमान खान और चित्रांगदा सिंह से जुड़े हाई इंटेनसिटी वाले सीक्वेंस पर केंद्रित होगा. उन्होंने कहा, 'लद्दाख वाला सीक्वेंस कैरेक्टर बेस्ड शूटिंग है और संभवतः फिल्म का आखिरी बड़ा आउटडोर शूट होगा.'
अपूर्व लाखिया की निर्देशित 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे. फिल्म में सलमान खान, चित्रांगदा के अलावा अभिषेक बच्चन, तब्बू जैसे कई बेहतरीन कलाकार हैं. यह फिल्म जून 2020 में गलवान घाटी में हुए तनावपूर्ण गतिरोध को दर्शाती है, जिसके कारण भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए थे.