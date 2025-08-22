हैदराबाद: सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग शुरू हो गई है. फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने फिल्म बैटल ऑफ गलवान की पूजा सेरेमनी और लोकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है. पहले कहा जा रहा था कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक ना होने के चलते इस फिल्म को बंद कर दिया था. बता दें, गलवान घाटी की का युद्ध भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंध काफी पेचिदा हो गये थे. वहीं, सलमान खान की पिछली फिल्म सिकंदर की फ्लॉप के बाद बैटल ऑफ गलवान का एलान हुआ था और इसमें सलमान खान का फर्स्ट लुक भी नजर आया था. अब बैटल ऑफ गलवान के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.

'बैटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia)

'बैटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia)

बीती 21 अगस्त की रात तो फिल्म ट्रेड एनालिस्ट ने बैटल ऑफ गलवान के सेट से एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें सेट पर सलमान खान खड़े नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर कर तरण आदर्श ने लिखा है, सुपरस्टार सलमान खान ने गलवान वैली में कदम रख दिया है, उनका औरा, उनकी दमदार एनर्जी, लार्जर देन लाइफ वाली एंट्री और देशभक्ति की स्प्रिरिट ने फिल्म को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. तरण आदर्श ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें सलमान खान जींस और जैकेट पहने लद्दाख में कैमरों के सामने पीठ दिखाए खड़े हैं.

'बैटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia)

'बैटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia)

'बैटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia)

फिल्म में सलमान खान कर्नल बी संतोष बाबू के रोल में नजर आने वाले हैं, जिन्हों गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हुए युद्ध में शहीद हो गए थे. फिल्म में सलमान खान के अलावा अंकुर भाटिया और जेन शॉ भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में सलमान खान के अपोजिट चित्रांगदा सिंह लीड रोल में होंगी, जो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड हैं. यह पहली बार है, जब सलमान खान और चित्रांगदा किसी फिल्म में नजर आएंगे.

बता दें, फिल्म के डायेरक्टर ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग के तीन दिन हो चुके हैं और आज सुबह उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से कई तस्वीरें शेयर की हैं.