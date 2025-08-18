'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

हैदराबाद: इंडियन फेमस सिंगर कनिका कपूर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. सिंगर के इस खुलासे के बाद इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है. सिंगर ने यह शॉकिंग खुलासा अपनी अतरंगी ड्रेस के लिए मशूहर उर्फी जावेद के शो पर किया है. सिंगर ने बताया है कि सिंगर को गाने के लिए बतौर फीस बस 101 रुपये मिलते हैं. कनिका ने यह भी बताया कि आखिर सिंगर्स कैसे कमाते हैं. कनिका के इस खुलासे के बाद खुद उर्फी जावेद भी शॉक्ड हैं.

'फीस में मिलते हैं 101 रुपये'

बेबी डॉल और चिट्टियां कलाइयां गाकर मशहूर हुईं सिंगर ने उर्फी के उस सवाल पर यह खुलासा किया है, जिसमें उनसे पूछा गया था कि उन्हें उनके वायरल सॉन्ग के लिए कितनी फीस मिली थी? इस पर सिंगर ने कहा उन्हें बतौर फीस 101 रुपये मिली थी. सिंगर ने कहा, मैं आपको अपने सभी कॉन्टैक्ट दिखा सकती हूं, आप जानेंगे कि गायकों को गाने के लिए फीस नहीं मिलती है, बस मिलते हैं तो 101 रुपये'. सिंगर ने आगे कहा, वो कहते हैं कि वो गाने देकर सिंगर्स पर एहसान कर रहे हैं, मैं आपको बड़े सिंगर के बारे में बताती हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगी, उनका पब्लिशिंग हाउस है और रॉयल्टी स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे लिए कोई पेंशन प्लान भी नहीं हैं'.

सिंगर्स की कमाई कैसे होती है?

कनिका के इस खुलासे से उर्फी जावेद चौंक गईं और पूछा फिर गायकों की कमाई का क्या सोर्स है? सिंगर कहती हैं, अगर आपकी आवाज कायम है और आप कॉन्सर्ट करने के लायक हैं, तो ही आपको फीस मिल सकेगी, दुर्भाग्यवश किसी सिंगर को कुछ हो जाता है, तो उनके लिए कोई पेंशन योजना भी नहीं है. कनिका के इस खुलासे से म्यूजिक इंडस्ट्री में विवाद खड़ा हो सकता है. आपको बता दें, कनिका हैप्पी न्यू ईयर में 'लवली', एक पहेली लीला के में 'देसी लुक', फिल्म रॉय में 'चिट्टियां कलाइयां' , ए फ्लाइंग जट में 'बीट पे बूटी' और रागिनी एमएमएस के लिए 'बेबी डॉल' गाने गा चुकी हैं.