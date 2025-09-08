ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4: फर्स्ट मंडे टेस्ट में फेल हुई 'द बंगाल फाइल्स', टाय-टाय फिश दिखी 'बागी 4'?

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 8, 2025 at 8:17 PM IST | Updated : September 8, 2025 at 8:29 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दो बहुप्रतीक्षित फिल्में 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुईं, लेकिन उनके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने दर्शकों की प्रतिक्रिया में एक बड़ा अंतर दिखाया है. फर्स्ट मंडे टेस्ट यानी रिलीज के चौथे दिन टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. ऐसा लग रहा है कि टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म विवेक अग्निहोत्री की सोशल ड्रामा फिल्म पर भारी पड़ रही है. वीकेंड के बाद 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' की असली परीक्षा सोमवार को हुई. टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई के साथ शुरुआत की. हालांकि, वीकेंड पर फिल्म की कमाई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई. पहले शनिवार को इसकी कमाई में मामूली गिरावट देखी गई. रविवार को, 'बागी 4' ने 8.11% की मामूली बढ़त के साथ तीसरे दिन 10 करोड़ रुपये की कमाई की. बड़ा सवाल यह है कि क्या 'बागी 4' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीक में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाएगी? 'बागी 4' की तीन दिनों की कमाई

सोमवार को फिल्म की कमाई में पहली बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'बागी 4' ने पहले दिन 12 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन (शनिवार) 9.25 करोड़ रुपये की कमाई की. जबकि रविवार को, बॉक्स ऑफिस पर कमाई में 8.11% की बढ़ोतरी हुई और इसने 10 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह वीकेंड के बाद 'बागी 4' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 31.25 करोड़ रुपये हो गया.

वहीं, मेकर्स के मुताबिक, 'बागी 4' ने पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 11.34 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 12.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इस तरह 3 दिनों में बागी 4 का कुल नेट कलेक्शन 37.14 करोड़ रुपये हो गया है. 'बागी 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले सोमवार को 'बागी 4' की कमाई में भारी गिरावट देखी जा रही है. 'बागी 4' ने चौथे दिन (पहले सोमवार) शाम 8 बजे तक 2.54 करोड़ रुपये की कमाई की है. आज की शुरुआती रुझानों की रिपोर्ट के अनुसार, शाम 7 बजे तक 'बागी 4' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 33.79 करोड़ रुपये हो गया है. 'द बंगाल फाइल्स' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

विवेक अग्निहोत्री की राजनीतिक ड्रामा 'द बंगाल फाइल्स' ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. सैकनिल्क के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने ओपनिंग डे पर 1.75 करोड़ की कमाई की. सकारात्मक प्रचार के चलते, दूसरे और तीसरे दिन 'द बंगाल फाइल्स' ने रफ्तार पकड़ी. 'द बंगाल फाइल्स' फर्स्ट मंडे टेस्ट रिपोर्ट

विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 2.15 करोड़ रुपये और 2.75 करोड़ रुपये की कमाई की. तीन दिनों की कमाई को मिलाकर, भारत में फिल्म की कुल कमाई 6.75 करोड़ हो गई है. वहीं सोमवार को फिल्म का कलेक्शन ग्राफ धड़ाम से गिर गया. सैकनिल्क के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने 8 सितंबर शाम 8 बजे तक 62 लाख रुपये की कमाई की, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 7.37 करोड़ रुपये हो गई है. ये कलेक्शन साफ करता है कि 'द बंगाल फाइल्स' फर्स्ट मंडे टेस्ट में फेल साबित हुई है.

