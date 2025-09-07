ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: दूसरे दिन पलटी बाजी, 'बागी 4' के कलेक्शन में आई गिरावट, 'द बंगाल फाइल्स' ने पकड़ी रफ्तार

दूसरे दिन 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' के कलेक्शन रिपोर्ट में बड़ा बदलाव देखा गया. आइए जानें दोनों फिल्म ने कितनी कमाई की हैं.

Baaghi 4 vs The Bengal Files
'बागी 4' बनाम 'द बंगाल फाइल्स' (Poster)
हैदराबाद: टाइगर श्रॉफ की एक्शन ड्रामा 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर टकराई. जहां, 'बागी 4' की शुरुआत अच्छी रही,वहीं सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद द बंगाल फाइल्स का प्रदर्शन खराब रहा. हालांकि, दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बाजी पलट गई. जी हां, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म की कमाई में रफ्तार देखी गई, जबकि टाइगर की एक्शन फिल्म की कमाई शुक्रवार के मुकाबले कम रही.

विवेक अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' के जरिए एक बार फिर ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से दर्शाया है. यह 1946 के कलकत्ता नरसंहार और नोआखली दंगों पर केंद्रित है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों शामिल हैं. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को टक्कर देने टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 उतरी. यह फिल्म वाकई 'द बंगाल फाइल्स' पर भारी पड़ती दिखी.

'बागी 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
दूसरे दिन, इस एक्शन थ्रिलर ड्रामा की कमाई में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी यह 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही. यह गिरावट नकारात्मक समीक्षाओं के कारण हो सकती है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था.

वहीं मेकर्स ने फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में अपडेट साझा किया है. मेकर्स के मुताबिक, 'बागी 4' ने पहले दिन जहां, 13.28 करोड़ रुपये कमाई, वहीं दूसरे दिन इसने 11.34 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. दो दिनों के बाद बागी 4 का टोटल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 24.54 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने 9 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह 'बागी 4' की कुल कमाई 21 करोड़ रुपये हो गई है. ए. हर्ष द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त मुख्य भूमिका में हैं, जबकि सोनम बाजवा, हरनाज़ कौर संधू, श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.

'द बंगाल फाइल्स' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
'द बंगाल फाइल्स' ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की. अगले दिन, यानी शनिवार को 28.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह सिनेमाघरों में दूसरे दिन के अंत तक फिल्म की कुल कमाई 4 करोड़ रुपये हो गई है.

'बागी 4' बनाम 'द बंगाल फाइल्स'
यह स्पष्ट है कि बागी 4, द बंगाल फाइल्स से आगे चल रही है. टाइगर श्रॉफ की फिल्म, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म से लगभग 5 गुना ज्यादा कमाई की है. यह देखना दिलचस्प होगा कि 'बागी 4' आने वाले दिनों में भी अपनी बढ़त बनाए रख पाती है या नहीं.

