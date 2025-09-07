ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: दूसरे दिन पलटी बाजी, 'बागी 4' के कलेक्शन में आई गिरावट, 'द बंगाल फाइल्स' ने पकड़ी रफ्तार

हैदराबाद: टाइगर श्रॉफ की एक्शन ड्रामा 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर टकराई. जहां, 'बागी 4' की शुरुआत अच्छी रही,वहीं सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद द बंगाल फाइल्स का प्रदर्शन खराब रहा. हालांकि, दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बाजी पलट गई. जी हां, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म की कमाई में रफ्तार देखी गई, जबकि टाइगर की एक्शन फिल्म की कमाई शुक्रवार के मुकाबले कम रही. विवेक अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' के जरिए एक बार फिर ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से दर्शाया है. यह 1946 के कलकत्ता नरसंहार और नोआखली दंगों पर केंद्रित है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों शामिल हैं. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को टक्कर देने टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 उतरी. यह फिल्म वाकई 'द बंगाल फाइल्स' पर भारी पड़ती दिखी. 'बागी 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

दूसरे दिन, इस एक्शन थ्रिलर ड्रामा की कमाई में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी यह 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही. यह गिरावट नकारात्मक समीक्षाओं के कारण हो सकती है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था.