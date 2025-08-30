ETV Bharat / entertainment

'बागी 4' ट्रेलर: एक मोहब्बत के लिए टाइगर श्रॉफ ने बहाई खून की नदियां, संजय दत्त का भी दिखा खलनायक अवतार - BAAGHI 4 TRAILER RELEASED

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर फिल्म बागी 4 का आज ट्रेलर रिलीज हो गया है. यहां देखें सबसे पहले

Published : August 30, 2025 at 11:25 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 12:58 PM IST

हैदराबाद: टाइगर श्रॉफ अपनी एक्शन फ्रेंचाइजी बागी से एक बार मास एक्शन लेकर आ रहे हैं. हाल ही में बागी 4 का टीजर आया था, जिसमें खून-खराबा और मारकाट देखी गई थी और जिसे देखने के बाद दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे. आज 30 अगस्त को टाइगर की 'बागी 4' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. बागी 4 का टीजर रिलीज होने के बाद से दर्शकों को इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, जो आज खत्म हो चुका है. टीजर में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त को खूब गदर मचाते हुए देखा गया था. चलिए अब देखते हैं आखिर कैसा है बागी 4 का ट्रेलर.

बागी 4 का ट्रेलर

बागी 4 का 3.41 मिनट का ट्रेलर मास वायलंस से भरा हुआ है. ट्रेलर के हर दूसरे सीन में कभी हाथ तो कभी सिर धड़ से अलग किया जा रहा है. टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त एक लड़की के चक्कर में इतना खूब खराबा कर रहे हैं, जो फर्श खून से लथपथ हो गया है. ट्रेलर से पता चलता है कि रॉनी (टाइगर श्रॉफ) की गर्लफ्रेंड हरनाज संधू का कुछ अता-पता नहीं है और रॉनी उसे पाने की चाहत में संजय दत्त से लोहा ले रहा है. एक लड़की के चक्कर में इतना खून खराबा किया गया है कि देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

बागी 4 के बारे में

फिल्म बागी 4 का निर्देशन कन्नड़ स्टार हर्ष ने किया है. फिल्म के निर्माता साजिद नाडियावाला हैं. फिल्म की अहम स्टारकास्ट में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बावजा और हरनाज सिंधू कौर हैं. बागी 4 का टीजर इतना खौफनाक है कि सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है. टीजर में मारकाट के ऐसे-ऐसे सीन देखने को मिले कि जिसे देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई और हाथ-पैर कांपने लगे थे. बागी 4 के टीजर के कुछ सीन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से प्रेरित बताए जा रहे हैं. खैर, बागी 4 का इंतजार कर रहे है दर्शकों को बता दें कि फिल्म आगामी 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है.

बता दें, पहले बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे सब्बीर खान ने डायरेक्ट किया था. साल 2018 में बागी 2 रिलीज हुई और इसके निर्देशक अहमद खान थे. वहीं, साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म बागी 3 के निर्देशन भी अहमद खान थे. अब देखना होगा कि बागी 4 दर्शकों को कितनी पसंद आती है.

