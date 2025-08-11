मुंबई: बॉलीवुड, तैयार हो जाइए, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ एक्शन के साथ वापस आ गए हैं. बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा एक्शन फ्रैंचाइजी में से एक, 'बागी' 2025 में अपनी धमाकेदार चौथी किस्त के साथ वापसी करने के लिए तैयार है. नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने 'बागी 4' का टीजर जारी कर दिया है. यह सिर्फ एक रोमांचक हिट नहीं है. यह एक पूरी तरह से खून से लथपथ और एक्शन से भरा सपना है.

11 अगस्त को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया हैंडल पर 'बागी 4' का टीजर जारी किया. टाइगर श्रॉफ ने टीजर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'हर आशिक एक विलेन हैं. बच नहीं सकते. कोई दया नहीं. अपने आप को संभालो, एक खूनी, हिंसक प्रेम कहानी शुरू होती है. बागी 4 का टीजर अब रिलीज हो गया है. हर्ष की निर्देशित साजिद नाडियाडवाला की बागी4 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

कन्नड़ स्टार हर्ष की निर्देशित 'बागी 4' एक बिल्कुल नए दमदार एक्शन सीन, हिंसा और गुस्से से सराबोर रोमांस का वादा करती है. कन्नड़ स्टार हर्ष अपनी काइनेटिक कोरियोग्राफी और भजरंगी जैसी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

टाइगर श्रॉफ अब तक के अपने सबसे क्रूर अवतार में रॉनी के रूप में लौट रहे हैं. यह बदले की आग से भरा है, हथियारों से लैस है, और ऐसा क्रोध है कि दुश्मन की सांस रोक दें. 1 मिनट और 49 सेकंड के टीजर में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू हिंसक अवतार में नजर आए हैं. उनके साथ हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी हैं, जो एक ऐसे किरदार में हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा है.

टाइगर श्रॉफ अभिनीत इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि इसमें खून-खराबा और हिंसा का तड़का लगा है. फिल्म के टीजर में काफी खून-खराबा दिखाया गया है. वही, एक सीन में संजय का किरदार कटे हुए हाथ से सिगार जलाता है. टीजर में संजय दत्त का किरदार रोंगटे खड़े कर देने वाला है. उनकी स्क्रीन उपस्थिति जबरदस्त है, और उनका पागलपन काफी हिंसक है.

बागी 4 की कहानी साजिद नाडियाडवाला ने लिखा है. ए. हर्षा की निर्देशित यह फिल्म दमदार एक्शन, धमाकेदार ड्रामा और खून, रोष और अराजकता से भरपूर एक तमाशा पेश करती है. फिल्म में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू अहम भूमिका में है. एक्शन और अराजकता से भरपूर यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.