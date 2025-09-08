ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड 'द बंगाल फाइल्स' से बहुत आगे निकली 'बागी 4', टाइगर श्रॉफ की फिल्म का चल रहा जादू

हैदराबाद: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की मारकाट वाली एक्शन ड्रामा फिल्म बागी 4 ने अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म में टाइगर श्रॉफ का चौंकाने वाला एक्शन तो वहीं संजय दत्त का खनलायक अवतार देखने को मिल रहा है. 12 करोड़ रुपये से ओपनिंग लेने वाली फिल्म बागी 4 ने अपने पहले रविवार कितना कलेक्शन किया है और फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन कितना हो गया, चलिए जानते हैं. साथ ही जानेंगे कि बीती 5 सितंबर को बागी 4 के साथ रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है.

बागी 4 का डे 3 कलेक्शन

बागी 4 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13.20 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी और शनिवार को 11.34 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, बागी 4 ने अपने पहले रविवार 12.60 करोड़ रुपये यानि ओपनिंग डे से कम कलेक्शन किया है. भारत में बागी 4 का कुल कलेक्शन 37.14 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 50 करोड़ के पास जा चुका है. संडे को बागी 4 की हिंदी पट्टी में 27.8 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया. इसमें मॉर्निंग शो 8.75 फीसदी, दोपहर में 28.81 फीसदी, इवनिंग शो में 36.95 फीसदी और नाइट शो में 33.8 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ. इसी के साथ फिल्म बागी 4 टाइगर श्रॉफ की 7वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.

टाइगर श्रॉफ की टॉप 10 फिल्में

1. वॉर- 303.34 करोड़ रुपये