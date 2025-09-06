'बागी 4' ने 12 करोड़ से खोला खाता, ओपनिंग डे पर 'द बंगाल फाइल्स' को चटाई धूल, तोड़ा ये रिकॉर्ड

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: बॉलीवुड से बीती 5 सितंबर को फिल्म बागी 4 और द बंगाल फाइल्स रिलीज हुई . बागी 4 एक मास एक्शन और मारकाट -खूनखराबा वाली फिल्म है और वहीं, द बंगाल फाइल्स में एक सच्ची घटना का नरसंहार दिखा गया है. दोनों ही फिल्मों को लेकर बॉक्स ऑफिस पर क्रेज दिखा और दोनों ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलास, लेकिन बागी 4 की चर्चा ज्यादा थी और ऐसे में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छा कारोबार किया है. आइए जानते हैं. बागी 4 और द बंगाल फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया.

बागी 4 ने अपने पहले दिन के कलेकशन से अपनी पहली बागी के ओपनिंग कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बागी (2016) ने 9.14 करोड़ रुपये से खाता खोला था और सैकनिल्क के अनुसार, बागी 4 ने 12 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली है. बागी 2 ने 25 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी और बागी 3 ने 17 करोड़ रुपये से खाता खोला था. बागी 4 की हिंदी में ऑक्यूपेंसी रेट 28.32 फीसदी का रहा है. इसमें मॉर्निंग शो में 22.16 फीसदी, दोपहर के शो में 26.37 फीसदी, इवनिंग शो मं 27.51 फीसदी और नाइट शो में 37.23 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.

द बंगाल फाइल्स डे 1 कलेक्शन

विवेक अग्निहोत्री निर्देशित और अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी स्टारर फिल्म द बंगाल फाइल्स ने पहले दिन कमाई में बागी 4 से बहुत पीछे रही. द बंगाल फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर महज 1.75 करोड़ रुपये ही कमाए हैं. जबकि डायरेक्टर की पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 3.55 करोड़ रुपये और द वैक्सीन वार ने 0.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था.

वहीं, बॉक्स ऑफिस पर बीती 5 सितंबर को साउथ सिनेमा से दो बड़ी फिल्में दिल मद्रासी और घाटी भी रिलीज हुई थी. हालांकि यह दोनों फिल्में हिंदी में रिलीज नहीं हैं.