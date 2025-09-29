ETV Bharat / entertainment

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से छाए इमरान हाशमी, शुरू हुई 'आवारापन 2' की शूटिंग, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

हैदराबाद: इमरान हाशमी इन दिनों आर्यन खान की डायरेक्टोरियल सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आ रहे हैं. इस सीरीज से एक्टर अपने फैंस के बीच छा गए हैं और सोशल मीडिया पर एक ही नारा गूंज रहा है, 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ'. इमरान की एक बार फिर बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन के सीक्वल पर काम शुरू हो गया है. हालांकि इमरान बहुत पहले ही इंटरव्यू में बोल चुके थे कि वह फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग जल्द ही शुरू करेंगे. आज 29 सितंबर को फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है.

आज 29 सितंबर को फिल्म के मेकर्स विशेश फिल्म्स ने आवारापन 2 के मुहूर्त का क्लैप बोर्ड शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना ब्रो, इमरान हाशमी', शूटिंग शुरू, जुड़े रहिए हमारे साथ'. फिल्म की हीरोइन से अभी पर्दा नहीं हटा है. फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में शुरू हुई है, और थाईलैंड में भी इसकी शूटिंग होगी, इस फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ करेंगे. फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है और इसके निर्माता विशेष भट्ट हैं, फिल्म 3 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी.

बता दें, पूरे 18 साल बाद फिल्म आवारापन का सीक्वल आ रहा है. आवारापन को सैयारा के डायेरक्टर मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म 29 जून 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ श्रेया सरन लीड एक्ट्रेस थीं और यह फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था. अब दर्शकों के लिए 3 अप्रैल 2026 ज्यादा दूर नहीं हैं. ऐसे में इमरान हाशमी जल्द ही पर्दे पर अपने पुराने स्टाइल में नजर आने वाले हैं. बतौर एक्टर इमरान हाशमी मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म ग्राउंडी जीरो में नजर आए थे.