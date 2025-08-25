हैदराबाद: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कुछ महीने पहले अपनी ऑनलाइन गतिविधि से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था, जब फैंस ने देखा कि क्रिकेटर ने एक्ट्रेस अवनीत कौर के एक फैन पेज की एक पोस्ट को 'लाइक' किया है. देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर फैल गई और इस पर मीम्स और जोक्स बनने लगें. हालांकि विराट कोहली ने मामले को तूल पकड़ता देख एक स्टेटमेंट जारी किया और इस मामले पर सफाई दी. काफी महीनों के बाद अब अवनीत ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

आज, 25 अगस्त को अवनीत अपनी आगामी फिल्म लव इन वियतनाम का ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची. इस दौरान अवनीत से सोशल मीडिया पर बड़ी हस्तियों से मिल रहे प्यार के बारे में सवाल किया गया. हालांकि यह सवाल विराट कोहली के हालिया पोस्ट लाइक करने की ओर इशारा कर रहा था. अवनीत शर्मा गईं.

अवनीत की प्रतिक्रिया

अवनीत मीडिया के इस सवाल को सुनकर शरमा गई. यंग एक्ट्रेस ने इस सवाल का जवाब बड़ी ही सरलता से दी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मिलता रहे प्यार बस. और क्या कहूं मैं'. इससे पहले, अवनीत ने विराट कोहली द्वारा उनके पोस्ट को लाइक करने से जुड़े पूरे विवाद पर कोई ध्यान नहीं दिया. बल्कि, उन्होंने गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखने की कोशिश की और फोटोग्राफर को देखकर शरमा गईं और हाथ जोड़ लिए.

जानें पूरा मामला

विराट कोहली ने कुछ महीने पहले अवनीत के एक फैन पेज पर उनकी एक ग्लैमरस तस्वीर के पोस्ट को लाइक किया था, जिसमें वह लाइम ग्रीन क्रॉप टॉप और प्रिंटेड मिनी स्कर्ट में नजर आ रही थी. पोस्ट पर उनके लाइक की खबर आग की तरह फैल गई और लोगों ने अवनीत की तस्वीरें लाइक करने के लिए विराट का मजाक उड़ाने की कोशिश की.

कुछ लोगों का एक वर्ग उनके और अनुष्का के बीच अनबन का दावा भी कर रहा था. हालांकि, इन अटकलों पर विराम लगाने के लिए विराट ने तुरंत एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि मेरे फीड को साफ करते समय, एल्गोरिथम ने गलती से कोई इंटरैक्शन दर्ज कर लिया होगा. इसके पीछे कोई इरादा नहीं था. मैं अनुरोध करता हूं कि कोई अनावश्यक धारणा न बनाई जाए. आपकी समझ के लिए धन्यवाद'.