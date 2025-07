ETV Bharat / entertainment

रिलीज से हफ्तेभर पहले लीक हुआ 'अवतार 3' का ट्रेलर, दिखे चौंकाने वाले सीन, जानें कब थिएटर पर आएगी फिल्म - AVATAR FIRE ASH TRAILER LEAK

लीक हुआ 'अवतार 3' का ट्रेलर ( POSTER )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 18, 2025 at 11:08 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:14 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: अवतार: फायर एंड ऐश मौजूदा साल के आखिरी दिनों मे रिलीज होने जा रही है. अवतार 3 का ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज होने वाला था कि इससे पहले फिल्म का 2 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो गया. जेम्स कैमरून के निर्देशन में तैयार हो रही है इस फ्रेंचाइजी को लेकर नए-नए एक्सपेरिमेंट हो ही रहे थे कि इस बीच अवतार 3 का ट्रेलर सोशल मीडिया पर छा गया. अवतार 3 के लीक हुए ट्रेलर में पैंडोरा ग्रह और इस पर नई-नई प्रजाति के लोग देखने को मिल रहे हैं. ट्रेलर में कुछ एक्शन सीन भी देखने को मिल रहे हैं. मगर ट्रेलर देखने के बाद फिल्म के पिछले रिलीज हुए दो पार्ट्स में अंतर करना मुश्किल है. ट्रेलर में उग्र ऐश लोगों का परिचय दिया गया है, जो एक नावी कबीला से हैं, जिन्होंने मां ईवा को त्याग दिया है और विंड ट्रेडर्स से मिल गए हैं और वो पेंडोरा ग्रह पर शांति चाहते हैं. इस ग्रह का संघर्ष भी वैसा ही दिखता है, जो पिछले दो पार्ट में देखने को मिला है. यह देखने में अवतार: द वे ऑफ वॉटर का कॉपी लगता है.

आपको बता दें, 2022 के अंत में रिलीज हुई 'अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर" के निर्माण में 400 मिलियन डॉलर की लागत आई और यह साल की सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली फ़िल्म साबित हुई, जिसने दुनिया भर में 2.3 बिलियन डॉलर की कमाई की थी इसके अलावा, इस फिल्म ने जेम्स कैमरून को इतिहास का एकमात्र ऐसा फिल्म निर्माता बना दिया जिसकी तीन फिल्में अब तक की शीर्ष 20 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में शामिल हैं. हालांकि इंडस्ट्री में कई लोगों ने 'द वे ऑफ वॉटर' को एक बड़ा जोखिम माना था, लेकिन जेम्स कैमरून ने एक बार फिर सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया. नतीजा यह है कि अगले छह सालों में तीन और 'अवतार' फिल्में रिलीज होने वाली हैं. 'अवतार 3' दिसंबर 2025 में, 'अवतार 4' दिसंबर 2029 में और उसके बाद 'अवतार 5' दिसंबर 2031 में सिनेमाघरों में आएगी. हाल ही में, कैमरून ने 'अवतार 6' और 'अवतार 7' की पुष्टि की. पांचवीं फिल्म रिलीज होने तक कैमरून 76 वर्ष के हो जाएंगे. अच्छी खबर यह है कि ऐसा लगता है कि वह 'अवतार 6' और 'अवतार 7' का निर्देशन नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि वह इसकी बागडोर किसी और फिल्म निर्माता को सौंप देंगे या ऐसा उनका कहना है. डिज्नी कथित तौर पर इस गर्मी के अंत में एक आधिकारिक ट्रेलर जारी करने की योजना बना रहा है. इस समय, 'अवतार' गाथा एक विकसित होते चक्र की तरह कम लगती है. ये भी पढे़ं: 'अवतार 3' का टाइटल और रिलीज डेट आउट, बॉक्स ऑफिस पर फिर धमाका करने को तैयार जैम्स कैमरून - Avatar Fire And Ash - AVATAR FIRE AND ASH

हैदराबाद: अवतार: फायर एंड ऐश मौजूदा साल के आखिरी दिनों मे रिलीज होने जा रही है. अवतार 3 का ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज होने वाला था कि इससे पहले फिल्म का 2 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो गया. जेम्स कैमरून के निर्देशन में तैयार हो रही है इस फ्रेंचाइजी को लेकर नए-नए एक्सपेरिमेंट हो ही रहे थे कि इस बीच अवतार 3 का ट्रेलर सोशल मीडिया पर छा गया. अवतार 3 के लीक हुए ट्रेलर में पैंडोरा ग्रह और इस पर नई-नई प्रजाति के लोग देखने को मिल रहे हैं. ट्रेलर में कुछ एक्शन सीन भी देखने को मिल रहे हैं. मगर ट्रेलर देखने के बाद फिल्म के पिछले रिलीज हुए दो पार्ट्स में अंतर करना मुश्किल है. ट्रेलर में उग्र ऐश लोगों का परिचय दिया गया है, जो एक नावी कबीला से हैं, जिन्होंने मां ईवा को त्याग दिया है और विंड ट्रेडर्स से मिल गए हैं और वो पेंडोरा ग्रह पर शांति चाहते हैं. इस ग्रह का संघर्ष भी वैसा ही दिखता है, जो पिछले दो पार्ट में देखने को मिला है. यह देखने में अवतार: द वे ऑफ वॉटर का कॉपी लगता है. आपको बता दें, 2022 के अंत में रिलीज हुई 'अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर" के निर्माण में 400 मिलियन डॉलर की लागत आई और यह साल की सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली फ़िल्म साबित हुई, जिसने दुनिया भर में 2.3 बिलियन डॉलर की कमाई की थी इसके अलावा, इस फिल्म ने जेम्स कैमरून को इतिहास का एकमात्र ऐसा फिल्म निर्माता बना दिया जिसकी तीन फिल्में अब तक की शीर्ष 20 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में शामिल हैं. हालांकि इंडस्ट्री में कई लोगों ने 'द वे ऑफ वॉटर' को एक बड़ा जोखिम माना था, लेकिन जेम्स कैमरून ने एक बार फिर सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया. नतीजा यह है कि अगले छह सालों में तीन और 'अवतार' फिल्में रिलीज होने वाली हैं. 'अवतार 3' दिसंबर 2025 में, 'अवतार 4' दिसंबर 2029 में और उसके बाद 'अवतार 5' दिसंबर 2031 में सिनेमाघरों में आएगी. हाल ही में, कैमरून ने 'अवतार 6' और 'अवतार 7' की पुष्टि की. पांचवीं फिल्म रिलीज होने तक कैमरून 76 वर्ष के हो जाएंगे. अच्छी खबर यह है कि ऐसा लगता है कि वह 'अवतार 6' और 'अवतार 7' का निर्देशन नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि वह इसकी बागडोर किसी और फिल्म निर्माता को सौंप देंगे या ऐसा उनका कहना है. डिज्नी कथित तौर पर इस गर्मी के अंत में एक आधिकारिक ट्रेलर जारी करने की योजना बना रहा है. इस समय, 'अवतार' गाथा एक विकसित होते चक्र की तरह कम लगती है. ये भी पढे़ं: 'अवतार 3' का टाइटल और रिलीज डेट आउट, बॉक्स ऑफिस पर फिर धमाका करने को तैयार जैम्स कैमरून - Avatar Fire And Ash - AVATAR FIRE AND ASH

Last Updated : July 18, 2025 at 11:14 AM IST