'अवतार: फायर एंड ऐश' का नया ट्रेलर रिलीज, जेम्स कैमरून की फिल्म के ये हैं 8 सीक्रेट, देखने से पहले जानें
अवतार: फायर एंड ऐश के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी है. अब पेंडोरा की दुनिया में नई शुरुआत होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 4:38 PM IST
हैदराबाद: जेम्स कैमरून एक बार फिर दर्शकों को पेंडोरा की अद्भुत दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश का एक और धमाकेदार ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. फिल्म इस साल 19 दिसंबर को भारत भर में छह भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ दर्शकों को एक और बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है.
अवतार: द वे ऑफ वॉटर 2 अक्टूबर से सिर्फ एक हफ्ते के लिए सिनेमाघरों में 3D में दोबारा रिलीज होगी. इस मौके पर दर्शकों को बड़े पर्दे पर अवतार: फायर एंड ऐश का नया ट्रेलर भी देखने का एक्सक्लूसिव अनुभव मिलेगा. इस नए अध्याय में मरीन से नावी बने जेक सुली (सैम वर्थिंगटन), उनकी पत्नी और योद्धा नेयतिरी (ज़ो सल्डाना) और उनका परिवार दर्शकों को पेंडोरा के और गहरे रहस्यों से परिचित कराएंगे.
फिल्म में सिगॉर्नी वीवर, स्टीफ़न लैंग, ऊना चैपलिन, क्लिफ़ कर्टिस, ब्रिटेन डाल्टन, ट्रिनिटी ब्लिस, जैक चैम्पियन, बेली बैस और केट विंसलेट जैसे दिग्गज कलाकार भी नज़र आएंगे. फिल्म का स्क्रीनप्ले जेम्स कैमरून, रिक जाफा और अमांडा सिल्वर ने लिखा है, जबकि कहानी जेम्स कैमरून, रिक जाफ़ा, अमांडा सिल्वर, जोश फ़्रीडमैन और शेन सालेरनो ने मिलकर गढ़ी है. इस बार कैमरून दर्शकों को पहले से कहीं ज़्यादा भव्य और भावनात्मक सफ़र पर ले जाने का वादा कर रहे हैं.
अवतार: फायर एंड ऐश के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी है. विज़ुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और कहानी की झलक देखकर दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म साल की सबसे बड़ी सिनेमाई घटना साबित होगी.
अवतार: फायर एंड ऐश न्यू ट्रेलर एक्सप्लेनेड
ऐश लोगों का उदय
ट्रेलर की शुरुआत ऊना चैपलिन द्वारा अभिनीत वरंग के परिचय से होती है. वह ऐश पीपल की मुखिया हैं, जिन्हें मंगक्वान कबीले के नाम से भी जाना जाता है. उनकी भयावह कहानी सामने आती है जिसमें पहाड़ों से आई आग ने उनके जंगल को जलाकर राख कर दिया और वे कहते हैं कि एवा उनकी मदद के लिए कभी नहीं आई. उन्हें लगा कि उनके देवता ने उन्हें ठुकरा दिया है और वे हताश और क्रोधित हो गए. यही रहस्य उन्हें बाकी नावी कबीलों से अलग करने का कारण बनता है और उन्हें कहानी का सबसे खतरनाक खलनायक बनाता है.
तुल्कुन के साथ एक सम्मेलन
फुटेज में जेक, नेयतिरी, टोनोवारी और रोनल, पंडोरा के व्हेल जैसे जीवों, तुल्कुन से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. उन नौ जीवों से घिरे होने के कारण, यह एक युद्ध-भेंट जैसा लगता है. ये नेता शायद आरडीए और ऐश पीपल के खिलाफ तुल्कुन की मदद मांग रहे हैं.
स्पाइडर का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रेलर के सबसे बड़े खुलासों में से एक स्पाइडर का ट्रांसफॉर्मेशन है. ऐसा लगता है कि ईवा उससे जुड़ गई है, जिससे वह बिना मास्क के पेंडोरा पर सांस लेने वाला पहला इंसान बन गया है. स्पाइडर को नावी-शैली के न्यूरल क्यू के जरिए एक जलीय जीव, इलू, के साथ भी घुलते-मिलते दिखाया गया है. इससे पता चलता है कि ईवा ने उसे इंसान से बढ़कर कुछ बना दिया है , नावी की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जिस तरह कोई और इंसान पहले कभी नहीं बना.
नेयतिरी का आश्चर्यजनक रूप
एक और आकर्षक सीन तब आता है जब नेयतिरी लाल और काले रंग के चेहरे पर रंग लगाती दिखाई देती है, जो ऐश पीपल के रंग हैं. इससे सवाल उठता है कि क्या उसने दुश्मन के बीच घुसपैठ की है, या उसे उनके साथ शामिल होने के लिए लुभाया जा रहा है? ट्रेलर में आगे, उसे वरंग के साथ हवाई युद्ध करते हुए दिखाया गया है, यहां तक कि एक तीर से उसकी छाती भी छलनी हो जाती है, यह एक अस्थायी भेष है या उसकी कहानी में एक गहरा मोड़, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है.
वरंग और क्वारिच का बंधन
ट्रेलर में वरंग और क्वारिच के बीच एक अजीबोगरीब साझेदारी का भी संकेत मिलता है. दोनों को त्साहेलु, यानी नावी बॉन्ड, निभाते हुए दिखाया गया है. यह गठबंधन से कहीं ज्यादा हो सकता है, यह रोमांस का संकेत देता है, और पावर कपल बनाता है जो जेक और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है.
किरी की बढ़ती शक्तियां
किरी का एवा से रहस्यमय संबंध भी गहरा होता जाता है. उसे 'योद्धा मां' कहकर पुकारा जाता है और वह पानी के नीचे अपनी चमकीली क्षमताओं का परीक्षण करती है. उसकी कहानी शायद पेंडोरा के जीवित रहने की कुंजी हो सकती है.
टोरुक की वापसी
प्रशंसक जेक को टोरुक, महान लियोनोप्टेरिक्स, के साथ फिर से मिलते हुए देखकर रोमांचित होंगे. द वे ऑफ वॉटर में अनुपस्थित, यह फिर से उड़ान भरता है और एक शानदार दृश्य में आरडीए जहाजों से लड़ने में जेक की मदद करता है.
भावनात्मक दांव और बढ़ता युद्ध
सुली परिवार नेतेयम की मौत का शोक मना रहा है. नए दुश्मनों, विश्वासघात और बड़ी लड़ाइयों के साथ, दांव पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं. कहानी का अंत स्पाइडर और क्वारिच को मारने की चाहत के साथ होता है, जो पिता और पुत्र के बीच संघर्ष के रूप में सामने आता है.
खूबसूरत सीन, चौंकाने वाले मोड़ और भावनात्मक होने के साथ, अवतार: फायर एंड ऐश कैमरून की सबसे गहरी फिल्म और अब तक की उनकी सबसे महत्वाकांक्षी साहसिक फिल्म है.