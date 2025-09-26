ETV Bharat / entertainment

'अवतार: फायर एंड ऐश' का नया ट्रेलर रिलीज, जेम्स कैमरून की फिल्म के ये हैं 8 सीक्रेट, देखने से पहले जानें

'अवतार: फायर एंड ऐश' का नया ट्रेलर रिलीज ( POSTER )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 26, 2025 at 4:38 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: जेम्स कैमरून एक बार फिर दर्शकों को पेंडोरा की अद्भुत दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश का एक और धमाकेदार ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. फिल्म इस साल 19 दिसंबर को भारत भर में छह भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ दर्शकों को एक और बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है. अवतार: द वे ऑफ वॉटर 2 अक्टूबर से सिर्फ एक हफ्ते के लिए सिनेमाघरों में 3D में दोबारा रिलीज होगी. इस मौके पर दर्शकों को बड़े पर्दे पर अवतार: फायर एंड ऐश का नया ट्रेलर भी देखने का एक्सक्लूसिव अनुभव मिलेगा. इस नए अध्याय में मरीन से नावी बने जेक सुली (सैम वर्थिंगटन), उनकी पत्नी और योद्धा नेयतिरी (ज़ो सल्डाना) और उनका परिवार दर्शकों को पेंडोरा के और गहरे रहस्यों से परिचित कराएंगे. फिल्म में सिगॉर्नी वीवर, स्टीफ़न लैंग, ऊना चैपलिन, क्लिफ़ कर्टिस, ब्रिटेन डाल्टन, ट्रिनिटी ब्लिस, जैक चैम्पियन, बेली बैस और केट विंसलेट जैसे दिग्गज कलाकार भी नज़र आएंगे. फिल्म का स्क्रीनप्ले जेम्स कैमरून, रिक जाफा और अमांडा सिल्वर ने लिखा है, जबकि कहानी जेम्स कैमरून, रिक जाफ़ा, अमांडा सिल्वर, जोश फ़्रीडमैन और शेन सालेरनो ने मिलकर गढ़ी है. इस बार कैमरून दर्शकों को पहले से कहीं ज़्यादा भव्य और भावनात्मक सफ़र पर ले जाने का वादा कर रहे हैं. अवतार: फायर एंड ऐश के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी है. विज़ुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और कहानी की झलक देखकर दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म साल की सबसे बड़ी सिनेमाई घटना साबित होगी. अवतार: फायर एंड ऐश न्यू ट्रेलर एक्सप्लेनेड ऐश लोगों का उदय ट्रेलर की शुरुआत ऊना चैपलिन द्वारा अभिनीत वरंग के परिचय से होती है. वह ऐश पीपल की मुखिया हैं, जिन्हें मंगक्वान कबीले के नाम से भी जाना जाता है. उनकी भयावह कहानी सामने आती है जिसमें पहाड़ों से आई आग ने उनके जंगल को जलाकर राख कर दिया और वे कहते हैं कि एवा उनकी मदद के लिए कभी नहीं आई. उन्हें लगा कि उनके देवता ने उन्हें ठुकरा दिया है और वे हताश और क्रोधित हो गए. यही रहस्य उन्हें बाकी नावी कबीलों से अलग करने का कारण बनता है और उन्हें कहानी का सबसे खतरनाक खलनायक बनाता है. तुल्कुन के साथ एक सम्मेलन फुटेज में जेक, नेयतिरी, टोनोवारी और रोनल, पंडोरा के व्हेल जैसे जीवों, तुल्कुन से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. उन नौ जीवों से घिरे होने के कारण, यह एक युद्ध-भेंट जैसा लगता है. ये नेता शायद आरडीए और ऐश पीपल के खिलाफ तुल्कुन की मदद मांग रहे हैं. स्पाइडर का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन