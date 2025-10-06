एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2025 में छाई अभिषेक बनर्जी की 'स्टोलन', 2 टॉप कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन
'पंचायत' एक्टर अभिषेक बनर्जी की फिल्म स्टोलन ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स 2025 में दो नामांकन हासिल किए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 1:51 PM IST
हैदरबाद: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बनर्जी इन दिनों से अपनी फिल्म 'स्टोलन' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी फिल्म स्टोलन को एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स (AACA) 2025 में दो बड़े कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. इस गुड न्यूज के बाद स्टोलन टीम खुशी से झूम उठी है.
अभिषेक बनर्जी की फिल्म स्टोलन एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2025 में दो टॉप कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई है. करण तेजपाल की निर्देशन में बनी पहली फिल्म ने उन्हें बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन दिलाया है और अब यह बेस्ट फीचर फिल्म (फिक्शन) अवॉर्ड्स की दौड़ में भी है. बेस्ट फीचर फिल्म (फिक्शन) कैटेगरी में, 'स्टोलन' की टक्कर 'लेम्बायंग' (इंडोनेशिया), 'बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन' (जापान) और 'थौ डेड, स्टिल अलाइव' (ताइवान) जैसी फिल्मों से होगा.
अभिषेक बनर्जी ने एक मीडिया से बात करते हुए बताया, 'मुझे लगता है कि स्टोलन यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए बनाई गई थी. गौरव (ढींगरा, प्रोड्यूसर) और करण के बदौलत, यह इस बड़े इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है.'
भारत के गांव बैकग्राउंड पर आधारित, स्टोलन में अभिषेक बनर्जी के साथ शुभम वर्धन और मिया मेल्जर भी हैं. यह फिल्म दो भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है. अभिषेक बनर्जी के लिए एशियन एकेडमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन बड़ी बात हैं.
उन्होंने बताया, 'इस तरह की फिल्म के साथ खड़े होना आसान नहीं है. यह कोई बड़े बजट की फिल्म या फॉर्मूला ड्रामा नहीं है, लेकिन यही वजह थी कि हम इसे बनाना चाहते थे. कभी-कभी, आपको आंकड़ों से ज्यादा कहानी की ताकत पर भरोसा करना पड़ता है.'
स्टोलन एक 2025 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें दो भाइयों पर बाल अपहरण का गलत आरोप लगाया जाता है. वे एक मां की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका बच्चा गांव में गायब हो था.