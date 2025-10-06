ETV Bharat / entertainment

एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2025 में छाई अभिषेक बनर्जी की 'स्टोलन', 2 टॉप कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन

'स्टोलन' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 6, 2025 at 1:51 PM IST 2 Min Read

हैदरबाद: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बनर्जी इन दिनों से अपनी फिल्म 'स्टोलन' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी फिल्म स्टोलन को एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स (AACA) 2025 में दो बड़े कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. इस गुड न्यूज के बाद स्टोलन टीम खुशी से झूम उठी है. अभिषेक बनर्जी की फिल्म स्टोलन एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2025 में दो टॉप कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई है. करण तेजपाल की निर्देशन में बनी पहली फिल्म ने उन्हें बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन दिलाया है और अब यह बेस्ट फीचर फिल्म (फिक्शन) अवॉर्ड्स की दौड़ में भी है. बेस्ट फीचर फिल्म (फिक्शन) कैटेगरी में, 'स्टोलन' की टक्कर 'लेम्बायंग' (इंडोनेशिया), 'बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन' (जापान) और 'थौ डेड, स्टिल अलाइव' (ताइवान) जैसी फिल्मों से होगा. अभिषेक बनर्जी ने एक मीडिया से बात करते हुए बताया, 'मुझे लगता है कि स्टोलन यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए बनाई गई थी. गौरव (ढींगरा, प्रोड्यूसर) और करण के बदौलत, यह इस बड़े इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है.'