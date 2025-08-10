Essay Contest 2025

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो - ZANAI BHOSLE MOHAMMED SIRAJ

रक्षा बंधन पर आशा भोसले की पोती का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ दिख रही हैं.

जनाई भोसले (IANS)
Published : August 10, 2025 at 10:18 AM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज इसी साल आशा भोसले की पोती जनाई भोसले के बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे. पार्टी से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि शायद वे एक-दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन बाद में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में दोनों ने एक-दूसरे को 'भाई' और 'बहन' कहा था. अब, एक बार फिर, उन्होंने डेटिंग की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है.

जनाई ने 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर मोहम्मद सिराज को राखी बांधी, जिससे यह साफ़ हो गया कि उनका रिश्ता बहन और भाई का है. भाई-बहन की इस जोड़ी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने इस खास पल की झलक साझा की है, जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स के भी काफी रिएक्शन आए हैं.

जनाई भोसले ने मोहम्मद सिराज को राखी बांधते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने इसे सिराज को भी टैग किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी राखी.इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था.'

वीडियो पर रिएक्शन
इस वीडियो पर राफी रिएक्शन आए हैं. जहां कुछ लोगों ने स्वीकार किया है कि ये सच में एक अफवाह थी, वहीं कुछ लोग खुश हुए कि दोनों ने औपचारिक बयान के बिना ही इस पर बात की. एक यूजर ने लिखा है, 'फाइलनी, सभी गॉसिप पर विराम लगा.' एक ने लिखा है, 'अरे भाई हमने सोचा भाभी, अब निकली दीदी.' एक दूसरे ने लिखा है, 'सबकी बोलती बंद कर दी.'

Zanai Bhosle POST
जनाई भोसले का पोस्ट (Instagram)

सिराज का माहिरा के साथ भी जुड़ चुका है नाम
जनाई के अलावा, सिराज का नाम 'बिग बॉस 13' की प्रतियोगी माहिरा शर्मा से भी जोड़ा गया है. ऐसी खबरें थीं कि मोहम्मद सिराज माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं. जब भी माहिरा मुंबई में नजर आईं, पैपराजी उनसे सिराज के बारे में सवाल पूछने लगे. इसे देखते हुए क्रिकेटर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करके स्पष्ट किया कि वह माहिरा को डेट नहीं कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, 'मैं पपराजी से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे आस-पास सवाल पूछना बंद करें. यह पूरी तरह से झूठ और निराधार है. मुझे उम्मीद है कि यह सब खत्म हो जाएगा.

कौन हैं जनाई भोसले?
जनाई भोसले के बारे में बात करें तो वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीत परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं. वह महान गायिका आशा भोसले की पोती और आनंद-अनुजा भोसले की बेटी हैं. जनाई को को अक्सर अपनी दादी के साथ गर्मजोशी के साथ हसीन पल बिताते हुए देखा जाता है, जो उनके करीबी रिश्ते को दर्शाता है.

