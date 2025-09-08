ETV Bharat / entertainment

आशा भोसले बर्थडे: लीजेंडरी गायिका के वो सदाबहार गाने, जो बिगड़े मूड को भी कर देंगे मस्त, एक बार जरूर देखें

आशा भोसले की मधुर और सुरीली आवाज दशकों से लोगों को मंत्रमुग्ध करती रही है. उनके कई ऐसे गाने हैं जो आपके मूड को कंट्रोल कर सकती है. आज, इस गायिका के जन्मदिन पर कुछ ऐसे ही गानों के कलेक्शन लेकर आए हैं, जो आपके बिगड़े मूड को भी ठीक कर सकते हैं.

हैदराबाद: वह महिला, वह मिथक, वह सुनहरी आवाज जिसने 80 सालों से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है, आज एक साल और बड़ी हो गई है. सीपिया टोन के युग से लेकर 3D युग तक, बॉलीवुड में अनगिनत बदलाव आए हैं, लेकिन एक ऐसी आवाज, जिसे जो सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है. वो कोई और नहीं, बल्कि आशा भोसले हैं.

1998 की फिल्म 'सत्या' का मशहूर गाना 'सपने में मिलती है' आपको झूमने पर मजबूर कर देगी. इस गाने को आवाज आशा भोसले और सुरेश वाड़कर ने दी थी. जबकि गीतकार गुलजार साहब थे.

'छोटी सी कहानी से'

आरडी बुराम के इस सुकून भरे रोमांटिक गाने (1987 की फिल्म 'इजाजत' से) में भोंसले ज्याजा शांत हैं. यह गाना शादी के बाद दो अजनबियों के बीच पनपते प्यार को दर्शाता है. इस गाने के गीतकार गुलजार रहे.

'रात अकेली हैं'

यह गाना 1967 की फिल्म 'ज्वेल थीफ' का है. इसमें शर्मीली और देवानंद हैं. यह गाना आपके मूड बेहतर बना देने में मदद कर सकता है.

'ये लड़का हाय अल्लाह'

बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक गानों में से एक 'ये लड़का हाय अल्लाह' गाना 1977 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' का है. इस गाने में पहली डेट्स की अजीबोगरीब झलक दिखाई गई है. यह क्लासिक गीत आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की बेजोड़ जोड़ी से उपजा एक और बेहतरीन गीत है.

'इन आंखों की मस्ती'

आशा भोसले ने 1981 की फिल्म 'उमराव जान' में 'इन आंखों के मस्ती' गानें को अपनी सुरीली आवाज दी थी. इस गाने की लिरिक्स और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा की अदाकारी आज भी लोगों के दिलों छू जाती है.