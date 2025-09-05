ETV Bharat / entertainment

'बाहुबली' के रूप में प्रभास बनें करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सम्राट, कुछ ऐसा है साउथ सुपरस्टार का जलवा - PRABHAS

बाहुबली की शूटिंग के दौरान प्रभास को कुल 6,000 तक शादी के प्रस्ताव मिले थे.

Published : September 5, 2025 at 4:21 PM IST

हैदराबाद: सिनेमा की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दर्शकों के दिलों में गहराई से उतर जाते हैं, खासकर फीमेल फैंस के दिलों में. प्रभास का ऐसा ही किरदार है, जो एस.एस. राजामौली की मैग्नस आपस फिल्म बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन में नजर आया. सुपरस्टार प्रभास की प्रभावशाली मौजूदगी बिना किसी शक देश भर में पसंद की जाती है.

बात करें उनके खास अंदाज की, या फिर उनके सहज स्वभाव की जिससे वह एक ऐसे हीरो के रूप में बनकर सामने आएं हैं, जिन्हें साफ लफ्जों में कहा जाए तो सिर्फ पसंद ही नहीं किया गया है बल्कि दीवानगी की हद तक प्यार भी किया गया है.

प्रभास का स्वभाव एक सरल लेकिन प्यारा आकर्षण अपने आप में लिए हुए है. वहीं, बाहुबली के रूप में, उनका यह आकर्षण ताकत, शालीनता और सच्चे दिल का एक अच्छा मेल बनते हुए और भी खास बन गया. इस तरह से वह हर एक शख्स का रूप बन गए, जैसे मजबूत लेकिन सम्मान देने वाला, साहसी लेकिन दयालु जिसके बारे में फैंस ने बस सोचा था.

प्रभास के इस फिल्मी आकर्षण ने पूरे देश में तारीफ की एक लहर पैदा कर दी. खबरों की माने तो, बाहुबली की शूटिंग के दौरान प्रभास को कुल 6,000 तक शादी के प्रस्ताव मिले थे, जो उनकी खास और आकर्षक छवि का एक जबरदस्त सबूत है। इतना ही नहीं कुछ फैंस ने आगे बढ़ते हुए खुद की तस्वीरों संग प्रभास को जोड़ा, जबकि कुछ ने उनके किरदार से प्रेरित कला को आकर दिया. फैंस की दिनवागी की हद्द तब देखने मिली जब एक फैन ने महेंद्र बाहुबली की तस्वीर अपनी पीठ पर बनवाई.

लेकिन प्रभास का फैंस के साथ रिश्ता सिर्फ स्क्रीन पर उन्हें देखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है. प्रभास अपने नम्रता और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और फैंस से मिलने के लिए मीटअप्स भी करते हैं. वहां उन्होंने फैंस के साथ समय बिताने के साथ, उनके लिए बिरयानी और स्नैक्स का इंतज़ाम भी करते हैं. इससे उनके दिल में फैंस के लिए प्यार साफ झलकता है और उनका यह कदम फैन के साथ उनके जुड़ाव को और मजबूत करता है.

ऑनलाइन फोरम्स फैंस की तारीफों से भरे हुए हैं. रेडइट पर एक फैन ने इसे सबसे अच्छे तरीके से लिखा है: “वह एक जेंटल जायंट हैं!” वहीं, एक और फैन ने बताया है कि बाहुबली का क्रेज़ उनके परिवार तक भी फैल गया: “मेरी मां 65+ हैं, टीवी सीरियल्स नहीं देखतीं, मूवीज़ में ज्यादा रुचि नहीं है और फ्री टाइम में किताबें पढ़ती हैं, ज़्यादातर सिर्फ न्यूज़ देखती हैं, हमने सबने बाहुबली 1 थिएटर में देखा और वह बाहुबली 2 का इंतज़ार कर रही थीं। यह वही फिल्म है जिसके लिए उन्होंने मुझे जैसे ही रिलीज़ हो, टिकट बुक करने के लिए कहा, ऊपर से, उन्होंने बाहुबली 1 ओटीटी पर पिछले दिन ही देख लिया था ताकि कहानी का सिलसिला बना रहे। मुझे शक है कि मैं इसे फिर कभी देख पाऊंगा और पहले दिन का जबरदस्त फुटफॉल भी बाहुबली 1 के क्रेज़ का सबूत है.

यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी इससे बचे नहीं हैं. आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में माना कि उन्होंने बाहुबली सीरीज में प्रभास का प्रदर्शन देखने के बाद खुद को एक “डाई-हार्ड फैन” बनते हुए देख हैरान रह गईं. वहीं, शिवांगी जोशी ने अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि वह खुद एक “बिग-टाइम बाहुबली फैन” हैं और प्रभास की तारीफ करते हुए कहा कि वह “बहुत ही प्यारे और बहुत ही नम्र” हैं.

जब कॉफी विद करण में इस तरह की जबरदस्त तारीफों के मिलने के बारे में पूछा गया, तो प्रभास ने अपने खास विनम्रता से भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, “इतना प्यार पाकर अच्छा लगता है… लेकिन जब लोग दूर रहते हैं और मुझे प्यार करते हैं, तो और भी अच्छा लगता है.

बाहुबली सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श था. यह एक ऐसा हीरो जिसमें प्यार, साहस और सम्मान का मेल था. हजारों प्रपोज़ल्स से लेकर सोशल मीडिया ट्रिब्यूट्स तक, फीमेल फैंस ने उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी में प्रेरणा, रोमांस और प्यार का एहसास किया. ऐसे में प्रभास का ऑफ-स्क्रीन व्यवहार भी असल जीवन में विनम्र, दयालु और सरल व्यक्ति का है और यही चीजें हैं जो इस हीरो वर्शिप को और भी बढ़ावा देती हैं.

