'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सीजन 2 पर काम शुरू, इस एक्टर ने किया कंफर्म, बोले- मुझे उम्मीद है कि दर्शक...

हैदराबाद: सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है. इस हिट सीरीज में जजराज सक्सेना का किरदार निभाने वाले अभिनेता रजत बेदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की और बताया कि अगले सीजन पर काम चल रहा है. यह खबर ऐसे समय में आई है जब यह सीरीज दर्शकों और आलोचकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. रजत ने यह भी कहा कि दर्शक दूसरे सीजन में उन्हें और भी ज्यादा देख पाएंगे.

एक इंटरव्यू में, अभिनेता ने बताया, 'हां, सीजन दो हो रहा है, इस पर काम चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि दर्शक दूसरे सीजन में मुझे और अधिक देखेंगे'. शो की लोकप्रियता ने न सिर्फ उन्हें, बल्कि उनके करीबियों को भी चर्चा में ला दिया है. अभिनेता ने इस प्यार और ध्यान पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, 'यह अविश्वसनीय है, सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी भी, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने हमें सब कुछ एक साथ, एक साथ दे दिया हो'.

रजत ने सीरीज पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'अचानक, मेरी जिंदगी ने यू-टर्न ले लिया है, मुझे दुनिया भर से ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आखिरकार खत्म हो गई है और सूरज चमक रहा है, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ही वो वजह है जिसकी वजह से बाकी चीजे मेरे साथ नहीं हुईं, भगवान ने मेरे लिए कुछ योजना बनाई थी'.

बतौर जाराज सक्सेना में उनकी भूमिका भी काफी सफल रही है. हाल ही में वह आईएमडीबी इंडिया की रैंकिंग में 954वें स्थान से नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं. इस शो के कलाकारों में लक्ष्य लालवानी, सहर बंबा, राघव जुयाल, गौतमी कपूर, मनोज पाहवा, मोना सिंह और अन्या सिंह भी शामिल हैं. इसमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और करण जौहर के कैमियो भी हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर हुआ था.