ETV Bharat / entertainment

अरबाज खान-शूरा की न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का हुआ नामकरण, कपल ने रखा ये नाम

अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया है. आइए जानें कपल ने क्या नाम रखा है.

Arbaaz Sshura Khan
अरबाज खान-शूरा (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर-फिल्म मेकर अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपनी न्यू बॉर्न बेबी के नाम का खुलासा किया है. इस जोड़े ने 5 अक्टूबर को अपनी बेटी का स्वागत किया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की.

सलखान खान के परिवार में एक नई सदस्य का स्वागत हुआ है. 5 अक्टूबर को अरबाज खान और शूरा को एक बेटी का आशीर्वाद मिला है. इस गुड न्यूज के बाद कपल ने आज, 8 अक्टूबर को अपनी बेटी के नाम के बारे में जानकारी दी है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है.

अरबाज खान और शूरा ने बुधवार की शाम को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी के लिए एक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट में कपल ने बताया कि उन्होंने नन्ही परी का नाम क्या रखा है. पोस्ट में लिखा है, 'बेबी गर्ल का स्वागत है. इसका नाम सिपारा खान है.'

इस एलान के साथ कैप्शन में लिखा है, 'अल्हम्दुलिल्लाह', जिसमें उनके नन्हे मेहमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई थी. सिपारा नाम परिवार के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह कुरान की तीस आयतों में से एक को दर्शाता है, जिससे इसका गहरा धार्मिक अर्थ निकलता है.

आज सुबह, अरबाज अपनी राजकुमारी और शूरा को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल से घर ले जाते हुए देखे गए. उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लिए कार में बैठे देखा गया. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया.

अरबाज खान और शूरा खान दिसंबर 2023 में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधे थे. इस जोड़े ने जून 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया था.

बता दें, यह अरबाज खान का दूसरा बच्चा है. अरबाज, मलाइका अरोड़ा से पहले शादी कर चुके हैं और उनका एक 22 साल का बेटा अरहान खान है. 19 साल की शादी के बाद 2017 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद अरबाज ने दिसंबर 2023 में एक निजी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड शूरा शादी कर ली. शूरा के लिए, यह उनका पहला बच्चा है, जो इस पल को और भी खास बना देता है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

ARBAAZ KHANARBAAZ SSHURA KHAN BABY NAMEARBAAZ SSHURA KHAN BABYअरबाज खान की बेटी का नामARBAAZ KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.