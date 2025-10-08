अरबाज खान-शूरा की न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का हुआ नामकरण, कपल ने रखा ये नाम
अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया है. आइए जानें कपल ने क्या नाम रखा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 8:03 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर-फिल्म मेकर अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपनी न्यू बॉर्न बेबी के नाम का खुलासा किया है. इस जोड़े ने 5 अक्टूबर को अपनी बेटी का स्वागत किया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की.
सलखान खान के परिवार में एक नई सदस्य का स्वागत हुआ है. 5 अक्टूबर को अरबाज खान और शूरा को एक बेटी का आशीर्वाद मिला है. इस गुड न्यूज के बाद कपल ने आज, 8 अक्टूबर को अपनी बेटी के नाम के बारे में जानकारी दी है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है.
अरबाज खान और शूरा ने बुधवार की शाम को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी के लिए एक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट में कपल ने बताया कि उन्होंने नन्ही परी का नाम क्या रखा है. पोस्ट में लिखा है, 'बेबी गर्ल का स्वागत है. इसका नाम सिपारा खान है.'
इस एलान के साथ कैप्शन में लिखा है, 'अल्हम्दुलिल्लाह', जिसमें उनके नन्हे मेहमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई थी. सिपारा नाम परिवार के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह कुरान की तीस आयतों में से एक को दर्शाता है, जिससे इसका गहरा धार्मिक अर्थ निकलता है.
आज सुबह, अरबाज अपनी राजकुमारी और शूरा को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल से घर ले जाते हुए देखे गए. उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लिए कार में बैठे देखा गया. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया.
अरबाज खान और शूरा खान दिसंबर 2023 में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधे थे. इस जोड़े ने जून 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया था.
बता दें, यह अरबाज खान का दूसरा बच्चा है. अरबाज, मलाइका अरोड़ा से पहले शादी कर चुके हैं और उनका एक 22 साल का बेटा अरहान खान है. 19 साल की शादी के बाद 2017 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद अरबाज ने दिसंबर 2023 में एक निजी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड शूरा शादी कर ली. शूरा के लिए, यह उनका पहला बच्चा है, जो इस पल को और भी खास बना देता है.