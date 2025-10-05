ETV Bharat / entertainment

चाचू बने सलमान, खान परिवार में गूंजी किलकारी, अरबाज-शूरा ने पहले बच्चे का किया स्वागत, जानें लड़का हुआ या लड़की?

अरबाज खान-शूरा ( ANI )

Published : October 5, 2025 at 3:11 PM IST | Updated : October 5, 2025 at 3:56 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर में फिर से खुशियों ने दस्तक दी है. भाईजान के बड़े भाई-फिल्ममेकर-एक्टर अरबाज खान एक बार फिर पिता बने हैं. अरबाज और उनकी पत्नी शूरा खान ने एक बच्चे का स्वागत किया है. इस खबर से खान परिवार में अपार खुशियां छा गई हैं. सलमान खान, सोहेल खान और परिवार के बाकी सदस्य इस नए सदस्य के आगमन से बेहद खुश हैं. बॉलीवुड के पावर कपल अरबाज खान और शूरा खान ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. 2023 में शादी के बंधन में बंधने के बाद, यह कपल जोड़ा अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है और अब एक बच्ची के माता-पिता हैं. अरबाज और शूरा के जीवन के इस नए अध्याय का जश्न मनाते हुए फैंस ने सोशल मीडिया पर बधाई की बाढ़ ला दी है. हालांकि खान परिवार और कपल की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

इस जोड़े को पहले 4 अक्टूबर 2025 को पी. डी. हिंदुजा अस्पताल पहुंचते देखा गया था. वहीं, बेबी गर्ल के बड़े भाई अरहान खान, चाचू बने सोहेल खान को आज, 5 अक्टूबर की दोपहर अस्पताल में उनसे मिलने के लिए जाते हुए देखा गया. अस्पताल जाने से कुछ दिन पहले, इस जोड़े ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ गोद भराई की रस्में की थी. इस समारोह में सलमा खान, मलाइका अरोड़ा, अरहान खान, सोहेल खान, अर्पिता खान और सलमान खान सहित पूरा खान परिवार मौजूद था. अरबाज खान और शूरा खान दिसंबर 2023 में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधे थे. इस जोड़े ने जून 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया था. बता दें, यह अरबाज खान का दूसरा बच्चा है. अरबाज, मलाइका अरोड़ा से पहले शादी कर चुके हैं और उनका एक 22 साल का बेटा अरहान खान है. 19 साल की शादी के बाद 2017 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद अरबाज ने दिसंबर 2023 में एक निजी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड शूरा शादी कर ली. शूरा के लिए, यह उनका पहला बच्चा है, जो इस पल को और भी खास बना देता है. यह भी पढ़ें: अरबाज खान ने शादी की पहली सालगिरह पर पत्नी शूरा पर लुटाया प्यार, सामने आईं कपल की रोमांटिक तस्वीरें

Last Updated : October 5, 2025 at 3:56 PM IST