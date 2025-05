ETV Bharat / entertainment

विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, भावुक हुईं अनुष्का शर्मा, लिखा इमोशनल पोस्ट, बोलीं- याद रखूंगी वो आंसू...

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ( IANS )

Published : May 12, 2025 at 3:33 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 3:38 PM IST

हैदराबाद: क्रिकेट के मैदान के 'किंग' विराट कोहली ने व्हाइट जर्सी वाले फॉर्मेट टेस्ट को आज 12 मई को अलविदा कह दिया है. विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है. दुनियाभर के क्रिकेटर और इंडियन सेलेब्स ने उनके टेस्ट करियर पर तालियां बजा रहे हैं और उन्हें तह दिल से बधाई दे रहे हैं और फैंस नम आंखों से उनके विदाई दे रहे हैं. विराट कोहली के संन्यास वाले पोस्ट पर 10 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और अब किंग कोहली की स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा ने अपना रिएक्शन दिया है. अनुष्का शर्मा का इमोशनल पोस्ट

अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टेस्ट मैच के मैदान एक तस्वीर शेयर की है, इस तस्वीर में अनुष्का व्हाइट रंग की ड्रेस में दिख रही हैं और विराट को व्हाइट जर्सी में देखा जा रहा है. इस पोस्ट में अनुष्का और विराट के चेहरे पर मिलियन डॉलर वाली मुस्कान है, इस पोस्ट को शेयर कर अनुष्का ने लिखा है, 'वो आपके रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन की बात करेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी उन आंसूओं से जो तुम्हारी आंखों में छिपे हैं, आपके अंदर का वो युद्ध जो किसी ने नहीं देखा है और वो प्यार जो तुमने इस फॉर्मेट को दिया है'. अनुष्का ने अपने इस भावुक पोस्ट में आगे लिखा है, 'मैं जानती हूं मैं कि इस सबने आपसे कितना कुछ छीन लिया, हर टेस्ट श्रृंखला के बाद आप थोड़े समझदार और थोड़े विनम्र होकर लौटे और आपको इसमें आगे बढ़ते देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही, किसी तरह, मैंने हमेशा सोचा था कि आप सफेद कपड़ों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, लेकिन आपने हमेशा अपने दिल की सुनी है,और इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मेरा प्यार, आपने इस अलविदा का हर पल कमाया है'. बता दें, अनुष्का शर्मा हर स्थित में पति विराट की ढाल बनकर रही हैं. अनुष्का ने कई दफा तीनों फॉर्मेट में मैदान में आकर विराट का हौसला बढ़ाया है. अनुष्का अब फैमिली पर ध्यान देती हैं और अपने फिल्मी करियर से उनका ध्यान पूरी तरह से हट चुका है. हालांकि एक्ट्रेस ने फिल्मों से संन्यास का एलान नहीं किया है. ये भी पढे़ं: 'क्रिकेटर्स रियल हीरो नहीं', अनुष्का शर्मा ने कहा- True, विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बीच पोस्ट वायरल - ANUSHKA SHARMA

