ETV Bharat / entertainment

अनुराग कश्यप ने 24 घंटे में लिख दिया था इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्क्रीनप्ले, रातोंरात स्टार बन गए थे मनोज वाजपेयी, ली थी इतनी फीस - ANURAG KASHYAP

अनुराग कश्यप ( Film Poster- IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 19, 2025 at 10:28 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 10:50 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: फिल्म डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप बीते कुछ दिनों से विवादों के चलते चर्चा में हैं. कुछ समय पहले उन्होंने बॉलीवुड पर आरोप लगाते हुए इसे छोड़ साउथ सिनेमा की ओर रुख किया था. इसके बाद वह साउथ फिल्मों में नजर आन लगे. अब वह अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में हैं. हाल ही में डायरेक्टर ने फिल्म 'फूले' का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड पर निशाना साधा था, जिसके बाद से विवाद बढ़ता गया. अब अनुराग ने एक समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी. अपने बयानों से विवादों में रहने वाले अनुराग कश्यप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सफल डायरेक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने ढेरों फिल्मों का निर्देशन किया है और साथ ही कई फिल्मों के स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स भी लिखे हैं, जो सुपरहिट साबित हुई हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अनुराग ने आज से 27 साल पहले उस फिल्म का स्क्रीनप्ले भी लिखा था, जिसने मनोज वाजपेयी को रातोंरात स्टार बना दिया था. आइए जानते हैं इसके बारे में. अनुराग का मुंबई आगमन 5 हजार रुपये लेकर साल 1993 में मुंबई में आए अनुराग के लिए यहां गुजारा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन डायरेक्टर की किस्मत ने उनका खूब साथ दिया और अगले ही साल 1994 में उन्हें राम गोपाल वर्मा निर्देशित क्राइम ड्रामा फिल्म सत्या का स्क्रीनप्ले लिखने का मौका मिला था. हाल ही में फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने खुलासा किया है कि वो सब बैठकर शराब पी रहे थे और मनोज वाजपेयी को फिल्म सत्या के लिए 1 रुपये में साइन किया था, इसके बाद अनुराग को फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखने के लिए दिया और क्योंकि उन्हें घर का रेंट देना था तो एडवांस के तौर पर उन्हें 15 हजार रुपये दिए गए थे, इसके बाद उन्होंने महज 24 घंटों में फिल्म सत्या का स्क्रीनप्ले लिख दिया था, फिल्म बाकी की कहानी में उनका साथ एक्टर सौरभ शुक्ला और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने दिया था. अनुराग के स्क्रीनप्ले वाली फिल्में

हैदराबाद: फिल्म डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप बीते कुछ दिनों से विवादों के चलते चर्चा में हैं. कुछ समय पहले उन्होंने बॉलीवुड पर आरोप लगाते हुए इसे छोड़ साउथ सिनेमा की ओर रुख किया था. इसके बाद वह साउथ फिल्मों में नजर आन लगे. अब वह अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में हैं. हाल ही में डायरेक्टर ने फिल्म 'फूले' का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड पर निशाना साधा था, जिसके बाद से विवाद बढ़ता गया. अब अनुराग ने एक समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी. अपने बयानों से विवादों में रहने वाले अनुराग कश्यप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सफल डायरेक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने ढेरों फिल्मों का निर्देशन किया है और साथ ही कई फिल्मों के स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स भी लिखे हैं, जो सुपरहिट साबित हुई हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अनुराग ने आज से 27 साल पहले उस फिल्म का स्क्रीनप्ले भी लिखा था, जिसने मनोज वाजपेयी को रातोंरात स्टार बना दिया था. आइए जानते हैं इसके बारे में. अनुराग का मुंबई आगमन 5 हजार रुपये लेकर साल 1993 में मुंबई में आए अनुराग के लिए यहां गुजारा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन डायरेक्टर की किस्मत ने उनका खूब साथ दिया और अगले ही साल 1994 में उन्हें राम गोपाल वर्मा निर्देशित क्राइम ड्रामा फिल्म सत्या का स्क्रीनप्ले लिखने का मौका मिला था. हाल ही में फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने खुलासा किया है कि वो सब बैठकर शराब पी रहे थे और मनोज वाजपेयी को फिल्म सत्या के लिए 1 रुपये में साइन किया था, इसके बाद अनुराग को फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखने के लिए दिया और क्योंकि उन्हें घर का रेंट देना था तो एडवांस के तौर पर उन्हें 15 हजार रुपये दिए गए थे, इसके बाद उन्होंने महज 24 घंटों में फिल्म सत्या का स्क्रीनप्ले लिख दिया था, फिल्म बाकी की कहानी में उनका साथ एक्टर सौरभ शुक्ला और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने दिया था. अनुराग के स्क्रीनप्ले वाली फिल्में अनुराग के स्क्रीनप्ले वाली फिल्म सत्या (1994) ब्लॉकबस्टर निकली और मनोज वाजपेयी का भी सितारा चमक उठा था. सत्या का मेकिंग बजट 2.5 करोड़ रुपये था और इसने 15 करोड़ रुपये कमाए थे. अनुराग ने इसके बाद मनोज की फिल्म शूल के भी डायलॉग लिखे थे.अनुराग ने कौन, जंग, पांच, पैसा वसूल, ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, रिटर्न ऑफ हनुमान, मुंबई कटिंग, देव डी, गुलाल, उड़ान, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉकिज, अग्ली, बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव 2.0, मैडली, मुक्काबाज, भावेश जोशी सुपरहीरो, लस्ट स्टोरीज के लिए स्क्रीन प्ले लिखा है. अनुराग के डायलॉग वाली फिल्में अनुराग ने कई फिल्मों के लिए डायलॉग भी लिखे हैं, जिसमें शूल, नायक, युवा, वाटर, मैं ऐसा हू हूं, मिक्स डबल्स, हनीमून ट्रैवल्स, दन दनादन गोल, फुल एंड फाइनल, शाकालाका बूम-बूम, कुर्बान, लुटेरा, हंसी तो फंसी, मुथोन (हिंदी डायलॉग्स) और थार शामिल हैं. अनुराग निर्देशित हिट फिल्में अनुराग ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिसमें सबसे पहले पांच (2003) हैं और इसके बाद ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, रिटर्न ऑफ हनुमान, मुंबई कटिंग, देव डी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर (दोनों भाग), बॉम्बे टॉकिज, अग्ली, बॉम्बे वेलवेट, राम राघव 2.0, मैडली, मुक्काबाज, लस्ट स्टोरीज, मनमर्जियां, घोस्ट स्टोरीज, चॉक्ड, दोबारा और केनेडी शामिल हैं. ये भी पढे़ं : 'मैं शाहरुख से ज्यादा बिजी हूं', इंडस्ट्री छोड़ने के सवाल पर अनुराग कश्यप का करारा जवाब - ANURAG KASHYAP

Last Updated : April 19, 2025 at 10:50 AM IST