हैदराबाद: फिल्म निशानची अपने शानदार थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म आगामी 19 सितंबर को रिलीज होगी. फिल्म को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. ऐसे में अब अनुराग कश्यप निशानची के साथ एक और दमदार क्राइम ड्रामा लेकर आ रहे हैं, जो दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है.

फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की नई जोड़ी नजर आने वाली है. बता दें कि रिलीज से पहले सामने आए निशानची के टीजर और गानों ने इसे देखने के लिए दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. फिल्म के टीजर में दमदार एक्शन, थ्रिल और रोमांस की झलक साफ दिखाई देती है. कहना गलत नहीं होगा कि अपने टाइटल की तरह ही फिल्म दमदार लग रही है. यही कारण है कि फिल्म पहले से ही सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच सुर्खियों बटोर रही है.

फिल्म के टाइटल को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन, अनुराग कश्यप ने खुलासा किया है कि फिल्म का असल टाइटल पहले कुछ और रखा गया था, जिसे बाद में उसे बदलकर निशानची रखा गया, दरअसल, अनुराग ने बताया कि, “शुरू में फिल्म का टाइटल बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू रखा गया था, जिसपर सबने कहा कि ये टाइटल बहुत बड़ा है, कैसे आखिरकार इसका टाइटल निशानची बना और फिल्म का नाम फाइनल हुआ, यही इसकी कहानी है'.