फिल्म 'निशानची' का टाइटल कैसे हुआ तय?, अनुराग कश्यप के दिमाग में आए थे कितने नाम, यहां जानें - ANURAG KASHYAP

फिल्म का असल टाइटल पहले कुछ और रखा गया था, जिसे बाद में उसे बदलकर निशानची रखा गया.

Anurag Kashyap
निशानची (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: फिल्म निशानची अपने शानदार थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म आगामी 19 सितंबर को रिलीज होगी. फिल्म को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. ऐसे में अब अनुराग कश्यप निशानची के साथ एक और दमदार क्राइम ड्रामा लेकर आ रहे हैं, जो दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है.

फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की नई जोड़ी नजर आने वाली है. बता दें कि रिलीज से पहले सामने आए निशानची के टीजर और गानों ने इसे देखने के लिए दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. फिल्म के टीजर में दमदार एक्शन, थ्रिल और रोमांस की झलक साफ दिखाई देती है. कहना गलत नहीं होगा कि अपने टाइटल की तरह ही फिल्म दमदार लग रही है. यही कारण है कि फिल्म पहले से ही सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच सुर्खियों बटोर रही है.

फिल्म के टाइटल को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन, अनुराग कश्यप ने खुलासा किया है कि फिल्म का असल टाइटल पहले कुछ और रखा गया था, जिसे बाद में उसे बदलकर निशानची रखा गया, दरअसल, अनुराग ने बताया कि, “शुरू में फिल्म का टाइटल बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू रखा गया था, जिसपर सबने कहा कि ये टाइटल बहुत बड़ा है, कैसे आखिरकार इसका टाइटल निशानची बना और फिल्म का नाम फाइनल हुआ, यही इसकी कहानी है'.

फिल्म में ऐश्वर्य के दोनों किरदार बबलू और डबलू जुड़वां भाई हैं, जबकि रिंकू यानी वेदिका पिंटो का किरदार है. फिल्म में बबलू गहराई से रिंकू से प्यार करता है, लेकिन एंट्री होती है डबलू की और उससे हालात बदल जाते हैं.

इस तरह से कहानी में टकराव के साथ ड्रामा शुरू हो जाता है. निर्देशक अनुराग कश्यप ने हाल ही में ये भी बताया है कि निशानची पर काम करते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपनी असली कहानी कहने की जड़ों में लौट आए हों, और अपनी फिल्ममेकिंग के उस रॉ अंदाज को फिर से जिया हो.

यह फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे की एक्टिंग की शुरुआत है, जो एक दमदार डबल रोल में दिखेंगे।. उनके साथ फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदारों में है.

फिल्म 'निशानची' के प्रोड्यूसर अजय राय और रंजन सिंह हैं, जो जार पिक्चर्स और फ्लिप फिल्म्स के बैनर तले बनी है. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है, जबकि इसकी कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है.

