अनुराग कश्यप बर्थडे: छाती पर बाल विवाद से छीन गई थी डायरेक्टर से 'तेरे नाम', सलमान खान ने कही थी ये बात

अनुराग कश्यप ने तेरे नाम को लिखा था और डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन सलमान को छाती पर बाल बढ़ाने को कहा तो....

अनुराग कश्यप बर्थडे (ANI/Screen Grab)
हैदराबाद: गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप आज 10 सितंबर को अपना 53वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर उनके फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. इंडियन सिनेमा में अनुराग कश्यप को शानदार डायरेक्टर्स की लिस्ट में रखा जाता है. इसके अलावा वह कई फिल्मों की कहानी और डायलॉग भी लिख चुके हैं. इसमें फिल्म सत्या, कौन, नायक, उड़ान और भी कई फिल्में शामिल हैं. एक ग्रेट फिल्ममेकर और राइटर होने के साथ-साथ वह कई बार विवादों में भी आ चुके हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि वह सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म तेरे नाम डायरेक्ट करने वाले थे, जानें किस वजह से अनुराग कश्यप इस फिल्म को नहीं कर सके.

क्या हुआ था पूरा विवाद?

यह बात सभी को मालूम है कि अनुराग कोई भी फिल्म बनाने से पहले उसकी पूरी पड़ताल करते हैं और रोल से जुड़ी छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते है. एक इंटरव्यू में अनुराग ने बताया था कि फिल्म तेरे नाम में सलमान खान के रोल के लिए उन्होंने एक्टर को छाती के बाल बढ़ाने को कहा था, लेकिन सलमान ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसी कारण अनुराग को इस फिल्म से निकाल दिया गया.

अनुराग ने बताया था, 'मुझे फिल्म से इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने उन्हें रोल के मुताबिक छाती के बाल बढ़ाने को कहा था, मैंने फिल्म लिखी और फिर मुझे ही फिल्म से निकाल दिया'. अनुराग ने एक्टर की छाती पर बाल होने के तर्क में बताया, आगरा और मथुरा के लोग छाती के बालों को साफ नहीं करते हैं, और हां मैं ही तेरे नाम बना रहा था.

अनुराग कश्यप से फिल्म तेरे नाम छीनने के बाद इस फिल्म की कमान एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक को दी गई और तेरे नाम सलमान खान के करियर में बड़ी ब्लॉबस्टर फिल्मों में शामिल हैं.

फिलहाल अनुराग फिल्म निशानची से चर्चा में हैं, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है. फिल्म बाला साहब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे, मोनिका पंवार, वेदिका पिंटो, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा लीड रोल में हैं. फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है.

