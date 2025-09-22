ETV Bharat / entertainment

'एनाकोंडा' हिंदी ट्रेलर रिलीज, डर, कॉमेडी और रोमांच से भरपूर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

हैदराबाद: सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया ने एनाकोंडा का पहला ट्रेलर जारी कर दिया है, जो इस मशहूर प्राणी-फ़िल्म को रोमांच और हंसी से भरपूर नए अंदाज़ में वापस ला रहा है. जैक ब्लैक और पॉल रुड की मुख्य भूमिकाओं वाली यह एक्शन-अडवेंचर कॉमेडी 25 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

टॉम गॉर्मिकन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी डग (जैक ब्लैक) और ग्रिफ (पॉल रुड) की है. दो बचपन के दोस्त जो मिड-लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं और अपने पसंदीदा जंगल-फिल्म को फिर से बनाने निकल पड़ते हैं. मगर जब एक असली विशाल एनाकोंडा उनके इस पैशन प्रोजेक्ट में घुस आता है, तो उन्हें बनावटी फिल्ममेकर से बदलकर अमेजन जंगल में असली सर्वाइवर बनना पड़ता है.

ट्रेलर में कॉमेडी और रोमांच के साथ-साथ डर बैठा देने वाले सीन भी नजर आ रहे हैं. खासकर ट्रेलर के आखिरी का सीन, जो पहले तो इमोशनल कर देता है और अगले ही पल यह सीन लोगों को हंसने पर मजबूर कर देगा.