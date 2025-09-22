'एनाकोंडा' हिंदी ट्रेलर रिलीज, डर, कॉमेडी और रोमांच से भरपूर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
पॉल रुड और जैक ब्लैक की फिल्म दिसम्बर 2025 में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 4:23 PM IST
हैदराबाद: सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया ने एनाकोंडा का पहला ट्रेलर जारी कर दिया है, जो इस मशहूर प्राणी-फ़िल्म को रोमांच और हंसी से भरपूर नए अंदाज़ में वापस ला रहा है. जैक ब्लैक और पॉल रुड की मुख्य भूमिकाओं वाली यह एक्शन-अडवेंचर कॉमेडी 25 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
टॉम गॉर्मिकन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी डग (जैक ब्लैक) और ग्रिफ (पॉल रुड) की है. दो बचपन के दोस्त जो मिड-लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं और अपने पसंदीदा जंगल-फिल्म को फिर से बनाने निकल पड़ते हैं. मगर जब एक असली विशाल एनाकोंडा उनके इस पैशन प्रोजेक्ट में घुस आता है, तो उन्हें बनावटी फिल्ममेकर से बदलकर अमेजन जंगल में असली सर्वाइवर बनना पड़ता है.
ट्रेलर में कॉमेडी और रोमांच के साथ-साथ डर बैठा देने वाले सीन भी नजर आ रहे हैं. खासकर ट्रेलर के आखिरी का सीन, जो पहले तो इमोशनल कर देता है और अगले ही पल यह सीन लोगों को हंसने पर मजबूर कर देगा.
रोमांचक प्राणी दृश्यों, मज़ेदार हादसों और सीट से बांधे रखने वाले एक्शन से भरपूर एनाकोंडा दर्शकों को एक जंगली और ज़बरदस्त सिनेमाई सफ़र पर ले जाएगी. फिल्म में स्टीव जॉन, थैंडीवे न्यूटन, डेनिएला मेल्चिओर और सेल्टन मेलो भी नज़र आएंगे.
ब्रैड फुलर, एंड्रयू फॉर्म, केविन एटन और टॉम गॉर्मिकन द्वारा निर्मित एनाकोंडा कॉमेडी और प्राणी-अराजकता का एक अविस्मरणीय संगम पेश करने के लिए तैयार है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया इस क्रिसमस, 25 दिसम्बर 2025 को फ़िल्म को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में भारत में रिलीज करेगी.