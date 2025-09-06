अल्लू अर्जुन ने लगातार तीसरी बार बेस्ट एक्टर का SIIMA अवार्ड जीतने पर फैंस को कहा थैंक्स, देखें विनर लिस्ट
अल्लू अर्जुन ने लगातार तीसरी बार यह साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स (SIIMA)जीता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 3:10 PM IST
हैदराबाद: साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स (SIIMA) दुबई में हुए इस ग्रैंड इवेंट में तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम सिनेमा के सितारों न समा बांध दिया. अल्लु अर्जुन को बेस्ट एक्टर तो रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला. दोनों के फिल्म पुष्पा- द रूल से यह अवार्ड मिला. अब अल्लू अर्जुन इस अवार्ड के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर फैंस के साथ-साथ उनक लोगों को धन्यवाद कहा है, जो इस सफर में उनके साथ खड़े रहे और उनपर भरोसा जताकर उन्हें काम दिया. अल्लू अर्जुन ने लगातार तीसरी बार यह अवार्ड जीता है.
अल्लू अर्जुन ने आज 6 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर लिखा है, लगातार प्यार बनाए रखने के लिए साईमा का धन्यवाद, लगातार 3 साईमा अवार्ड जीतने पर मैं बहुत विनम्र फील कर रहा हूं, सभी विजेताओं और नामिनीज को बधाई हो, यह अवार्ड का श्रेय मेरे डायरेक्टर सुकुमार जी को जाता है, मेरे कलाकार, मेरे टेक्नीशियन, मेरे प्रोड्यूसर्स और पुष्पा की पूरी टीम को जाता है, और मेरे फैंस को भी इसका श्रेय जाता है. इससे पहले साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज और अला वैकुंठपुरमुलो (2021) के लिए बेस्ट एक्टर का साईमा अवार्ड जीत चुके हैं.
साईमा अवार्ड्स 2025 विनर लिस्ट
साईमा अवॉर्ड्स में पुष्पा 2: द रूल से अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. पुष्पा 2 ने एक और अवॉर्ड अपने नाम किया है. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है. इसके अलावा प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने भी अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल के लिए कमल हासन और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को यह अवॉर्ड मिला है.
फिल्म हनु-मान : बेस्ट डायरेक्टर (क्रिटिक्स)- प्रशांत वर्मा
फिल्म हनु-मान : बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)- तेजा सज्जा
फिल्म लकी भास्कर : बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)- मीनाक्षी चौधरी
फिल्म देवरा : बेस्ट लिरिक्स राइटर- रामजोगय्या शास्त्री
फिल्म देवरा : बेस्ट प्लेबैक सिंगर- शिल्पा राव , गाना- ‘चुट्टमल्ले’
फिल्म देवरा : बेस्ट सिनेमैटोग्राफर- रत्नवेलु
फिल्म मट्टू वदलारा 2 : बेस्ट कॉमेडियन- सत्या
फिल्म मिस्टर बच्चन : बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस, भाग्यश्री बोरसे
फिल्म कमिटी कुर्रोल्लु: बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर- निहारिका कोनिडेला