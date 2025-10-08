ETV Bharat / entertainment

WATCH: विदेशी गलियों में पत्नी संग हाथों में हाथ डाल घूमते दिखे अल्लू अर्जुन, वायरल वीडियो देख फैंस खुश

हैदराबाद: अल्लू अर्जुन, न केवल अपने दमदार अभिनय से, बल्कि अपने जमीनी आकर्षण और परिवार को प्राथमिकता देने वाले व्यक्तित्व से भी दुनिया भर में दिल जीतते रहते हैं. पुष्पा फ्रैंचाइजी में पुष्पा राज के रूप में एक सनसनी पैदा करने वाले, यह सुपरस्टार अपने अभिनय, नृत्य और सहज स्क्रीन उपस्थिति के लिए एक शानदार एक्टर बन गए हैं. सुर्खियों से परे, अल्लू अर्जुन एक फैमिली मैन भी हैं, जो अक्सर अपनी पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी और अपने बच्चों, अल्लू अयान और अल्लू अरहा के साथ अपने जीवन की झलकियां साझा करके दिल जीत लेते हैं. हाल ही में, एम्स्टर्डम की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले इस जोड़े का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने प्रशंसकों को उनकी अद्भुत केमिस्ट्री पर मोहित कर दिया है. शहर के बीचों-बीच दोनों साथ में एक खूबसूरत पल बिताते हुए नजर आए. अल्लू अर्जुन और स्नेहा असल ज़िंदगी में कपल गोल्स होने के मायने बिल्कुल नए सिरे से परिभाषित करते हैं. दोनों एक-दूसरे के सबसे मजबूत सहारे रहे हैं.