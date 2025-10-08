WATCH: विदेशी गलियों में पत्नी संग हाथों में हाथ डाल घूमते दिखे अल्लू अर्जुन, वायरल वीडियो देख फैंस खुश
अल्लू अर्जुन और अल्लू स्नेहा रेड्डी का हाथों में हाथ डालकर सड़कों पर टहलना एक सच्चे प्यार की मिसाल पेश कर रहा है.
Published : October 8, 2025 at 4:16 PM IST
हैदराबाद: अल्लू अर्जुन, न केवल अपने दमदार अभिनय से, बल्कि अपने जमीनी आकर्षण और परिवार को प्राथमिकता देने वाले व्यक्तित्व से भी दुनिया भर में दिल जीतते रहते हैं. पुष्पा फ्रैंचाइजी में पुष्पा राज के रूप में एक सनसनी पैदा करने वाले, यह सुपरस्टार अपने अभिनय, नृत्य और सहज स्क्रीन उपस्थिति के लिए एक शानदार एक्टर बन गए हैं. सुर्खियों से परे, अल्लू अर्जुन एक फैमिली मैन भी हैं, जो अक्सर अपनी पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी और अपने बच्चों, अल्लू अयान और अल्लू अरहा के साथ अपने जीवन की झलकियां साझा करके दिल जीत लेते हैं.
हाल ही में, एम्स्टर्डम की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले इस जोड़े का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने प्रशंसकों को उनकी अद्भुत केमिस्ट्री पर मोहित कर दिया है. शहर के बीचों-बीच दोनों साथ में एक खूबसूरत पल बिताते हुए नजर आए. अल्लू अर्जुन और स्नेहा असल ज़िंदगी में कपल गोल्स होने के मायने बिल्कुल नए सिरे से परिभाषित करते हैं. दोनों एक-दूसरे के सबसे मजबूत सहारे रहे हैं.
Allu Arjun looking charming after a long time🔥pic.twitter.com/K13OxPQMQN— philmyghost (@philmyyghostt) October 6, 2025
अल्लू अर्जुन के वर्कफ़्रंट की बात करें तो, सुपरस्टार अपनी अगली बड़ी परियोजना, जिसका संभावित नाम AA22XA6 है, की तैयारी में जुटे हैं, जिसका निर्देशन प्रशंसित फ़िल्म निर्माता एटली करेंगे. अपनी पूर्णता और समर्पण के लिए जाने जाने वाले, अल्लू अर्जुन ने फेमस अंतरराष्ट्रीय फ़िटनेस कोच लॉयड स्टीवंस के मार्गदर्शन में एक गहन शारीरिक परिवर्तन शुरू कर दिया है. यह फिल्म काफी चर्चा में है, क्योंकि अल्लू अर्जुन दीपिका पादुकोण के साथ अभिनय करेंगे. प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह सहयोग बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाएगा.
अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2: द रूल के साथ सफलता की एक मिसाल कायम की. इस फिल्म से उन्होंने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. फिल्म ने हिंदी में ₹800 करोड़ और दुनिया भर में लगभग ₹1800 करोड़ की भारी कमाई की. अब, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अल्लू अर्जुन आगे क्या लेकर आ रहे हैं.