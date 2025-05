ETV Bharat / entertainment

आमिर खान से मिले साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, वायरल तस्वीर से मचा हंगामा, फैंस बोले- कुछ बड़ा होने वाला है - ALLU ARJUN

आमिर खान से मिले अल्लू अर्जुन ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 7, 2025 at 4:27 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 4:52 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बार-बार बॉलीवुड डेब्यू की खबरें होती रहती हैं, लेकिन एक्टर कई बार हिंदी सिनेमा में अपनी दिलचस्पी ना दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि अब अल्लू अर्जुन बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना 'पुष्पा' स्वैग दिखाते नजर आएंगे. दरअसल, अल्लू अर्जुन बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान से मिले हैं. आमिर और अल्लू अर्जुन की मुलाकात के बाद दोनों के ही फैंस बड़े खुश हैं और नई फिल्म की अटकलें लगा रहे हैं. इन दिनों अल्लू अर्जुन फिल्म जवान के डायरेक्ट एटली संग अपनी नई फिल्म पर काम कर रहे हैं. पुष्पा एक्टर के बर्थडे (8 अप्रैल) को एटली संग फिल्म का एलान हुआ था. अब जब अल्लू अर्जुन ने आमिर खान से मुलाकात की तो उनके बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा भी तेज हो गई. गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन हाल ही में आमिर के मुंबई वाले घर पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दोनों स्टार्स को साथ में देखा जा रहा है. अब इस तस्वीर के आधार पर चर्चा हो रही है कि अल्लू अर्जुन बॉलीवुड में दस्तक दे सकते हैं. यानि पुष्पा स्टार और आमिर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. हालांकि दोनों एक्टर्स और उनकी टीम से ऐसी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद से इनके फैंस बड़े एलान के इंतजार में बैठ गये हैं.

हैदराबाद: टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बार-बार बॉलीवुड डेब्यू की खबरें होती रहती हैं, लेकिन एक्टर कई बार हिंदी सिनेमा में अपनी दिलचस्पी ना दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि अब अल्लू अर्जुन बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना 'पुष्पा' स्वैग दिखाते नजर आएंगे. दरअसल, अल्लू अर्जुन बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान से मिले हैं. आमिर और अल्लू अर्जुन की मुलाकात के बाद दोनों के ही फैंस बड़े खुश हैं और नई फिल्म की अटकलें लगा रहे हैं. इन दिनों अल्लू अर्जुन फिल्म जवान के डायरेक्ट एटली संग अपनी नई फिल्म पर काम कर रहे हैं. पुष्पा एक्टर के बर्थडे (8 अप्रैल) को एटली संग फिल्म का एलान हुआ था. अब जब अल्लू अर्जुन ने आमिर खान से मुलाकात की तो उनके बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा भी तेज हो गई. गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन हाल ही में आमिर के मुंबई वाले घर पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दोनों स्टार्स को साथ में देखा जा रहा है. अब इस तस्वीर के आधार पर चर्चा हो रही है कि अल्लू अर्जुन बॉलीवुड में दस्तक दे सकते हैं. यानि पुष्पा स्टार और आमिर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. हालांकि दोनों एक्टर्स और उनकी टीम से ऐसी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद से इनके फैंस बड़े एलान के इंतजार में बैठ गये हैं. इस तस्वीर को लोग आमिर खान के कथित प्रोजेक्ट महाभारत से भी जोड़ रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन महाभारत का हिस्सा हो सकते हैं. फिलहाल आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की रिलीज के इंतजार में हैं, जो जून 2025 में थिएटर्स पर आ रही है. इसके अलावा वह सनी देओल के साथ फिल्म लाहौर 1947 और महाभारत से भी चर्चा में हैं. पुष्पा 2 द रूल जैसे मेगा-ब्लॉकबस्टर देने के बाद अल्लू अर्जन एटली की के था AA26XA6 पर काम कर रहे हैं. ये भी पढे़ं :अल्लू अर्जुन ने एटली संग फिल्म पर की खुलकर की बात, जानें किसे दिया अपनी सक्सेस का श्रेय? - ALLU ARJUN

Last Updated : May 7, 2025 at 4:52 PM IST