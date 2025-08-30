ETV Bharat / entertainment

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार - ALLU ARJUN GRANDMOTHER

अल्लू अर्जुन के स्टार फूफा और मेगास्टार चिरंजीवी भी उनके घर पहुंचे हैं और उनकी दादी को श्रद्धांजलि दी है.

Allu Arjun Grandmother Allu Kanakaratnamma Passes Away At 94
Etv अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन (IANS/Enadu)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 9:34 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद: लेजेंड्री दिवंगत तेलुगु एक्टर पद्मश्री अल्लू रामालिंगाई की पत्नी और टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन के दादी अल्लू कनकारतन्म का बीती शनिवार की रात 1.45 बजे निधन हो गया. अल्लू अर्जुन की दादी ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. टॉलीवुड स्टार्स ने दुखद खबर पर शोक व्यक्त किया है. अल्लू अर्जुन के घर सभी स्टार्स उनकी दादी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. अल्लू अर्जुन के स्टार फूफा और मेगास्टार चिरंजीवी भी उनके घर पहुंचे हैं और उनकी दादी को श्रद्धांजलि दी है.

पवन कल्याण, नागा बाबू जोकि पब्लिक मीटिंग के लिए विजाग में आज अल्लू अर्जुन के घर पहुंचने वाले हैं. आज अल्लू अर्जुन की दादी का कोकापेट में अंतिम संस्कार होगा. वहीं, अल्लू अर्जुन और राम चरण ने अपनी शूट कैंसल कर दिए हैं. अल्लू अर्जुन मुंबई से हैदराबाद अपने घर पहुंचे हैं, वहीं, राम चरण मैसूर से अपने शूट कैंसल करके हैदराबाद पहुंच रहे हैं.

गौरतलब है कि मौजूदा साल के मार्च के महीने में अल्लू अर्जुन की दादी को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दो साल पहले, अल्लू रामलिंगैया की 100 साल पुरानी विरासत को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, उन्हें व्हीलचेयर पर मंच पर लाया गया था.

हैदराबाद: लेजेंड्री दिवंगत तेलुगु एक्टर पद्मश्री अल्लू रामालिंगाई की पत्नी और टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन के दादी अल्लू कनकारतन्म का बीती शनिवार की रात 1.45 बजे निधन हो गया. अल्लू अर्जुन की दादी ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. टॉलीवुड स्टार्स ने दुखद खबर पर शोक व्यक्त किया है. अल्लू अर्जुन के घर सभी स्टार्स उनकी दादी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. अल्लू अर्जुन के स्टार फूफा और मेगास्टार चिरंजीवी भी उनके घर पहुंचे हैं और उनकी दादी को श्रद्धांजलि दी है.

पवन कल्याण, नागा बाबू जोकि पब्लिक मीटिंग के लिए विजाग में आज अल्लू अर्जुन के घर पहुंचने वाले हैं. आज अल्लू अर्जुन की दादी का कोकापेट में अंतिम संस्कार होगा. वहीं, अल्लू अर्जुन और राम चरण ने अपनी शूट कैंसल कर दिए हैं. अल्लू अर्जुन मुंबई से हैदराबाद अपने घर पहुंचे हैं, वहीं, राम चरण मैसूर से अपने शूट कैंसल करके हैदराबाद पहुंच रहे हैं.

गौरतलब है कि मौजूदा साल के मार्च के महीने में अल्लू अर्जुन की दादी को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दो साल पहले, अल्लू रामलिंगैया की 100 साल पुरानी विरासत को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, उन्हें व्हीलचेयर पर मंच पर लाया गया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLU ARJUN GRANDMOTHER PASSES AWAYALLU KANAKARATNAMMA PASSES AWAYALLU KANAKARATNAMMAअल्लू अर्जुन की दादी का निधनALLU ARJUN GRANDMOTHER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.