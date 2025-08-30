हैदराबाद: लेजेंड्री दिवंगत तेलुगु एक्टर पद्मश्री अल्लू रामालिंगाई की पत्नी और टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन के दादी अल्लू कनकारतन्म का बीती शनिवार की रात 1.45 बजे निधन हो गया. अल्लू अर्जुन की दादी ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. टॉलीवुड स्टार्स ने दुखद खबर पर शोक व्यक्त किया है. अल्लू अर्जुन के घर सभी स्टार्स उनकी दादी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. अल्लू अर्जुन के स्टार फूफा और मेगास्टार चिरंजीवी भी उनके घर पहुंचे हैं और उनकी दादी को श्रद्धांजलि दी है.

पवन कल्याण, नागा बाबू जोकि पब्लिक मीटिंग के लिए विजाग में आज अल्लू अर्जुन के घर पहुंचने वाले हैं. आज अल्लू अर्जुन की दादी का कोकापेट में अंतिम संस्कार होगा. वहीं, अल्लू अर्जुन और राम चरण ने अपनी शूट कैंसल कर दिए हैं. अल्लू अर्जुन मुंबई से हैदराबाद अपने घर पहुंचे हैं, वहीं, राम चरण मैसूर से अपने शूट कैंसल करके हैदराबाद पहुंच रहे हैं.

गौरतलब है कि मौजूदा साल के मार्च के महीने में अल्लू अर्जुन की दादी को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दो साल पहले, अल्लू रामलिंगैया की 100 साल पुरानी विरासत को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, उन्हें व्हीलचेयर पर मंच पर लाया गया था.