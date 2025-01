ETV Bharat / entertainment

ऑस्कर से पहले All We Imagine As Light ने जीता ये बड़ा अवॉर्ड, राजामौली के बाद पायल कपाड़िया को मिला ये सम्मान - ALL WE IMAGINE AS LIGHT

ऑल वी इमेजिन एज लाइट ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 1 hours ago

मुंबई: पायल कपाड़िया की 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' ने अब दुनियाभर में खूब चर्चा बटोरी है फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया साथ ही इसने कई अवॉर्ड भी अपना नाम किए. सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि इसे ऑस्कर में एंट्री मिली. वहीं हाल ही में पायल कपाड़िया के नाम एक और अचीवमेंट. राजामौली के बाद पायल दूसरी डायरेक्टर हैं जिनके नाम ये अचीवमेंट हुआ है. पायल की फिल्म ने जीता ये अवॉर्ड 'आरआरआर' के निर्देशक एसएस राजामौली के बाद फिल्म मेकर पायल कपाड़िया ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर जीता है. इस इवेंट से निर्देशक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. पायल ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए यह पुरस्कार जीता है.

विनर लिस्ट बेस्ट फिल्म: द ब्रूटलिस्ट बेस्ट डायरेक्टर: रेमेल रॉस (निकेल बॉयज) बेस्ट एक्ट्रेस: मैरिएन जीन-बैप्टिस्ट (हार्ड ट्रुथ्स के लिए) बेस्ट एक्टर: एड्रियन ब्रॉडी (द ब्रूटलिस्ट के लिए) बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: कीरन कल्किन (ए रियल पेन के लिए) बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: कैरोल केन (बिटवीन द टेम्पल्स के लिए ) बेस्ट स्क्रीनप्ले: एनोरा (सीन बेकर के लिए) बेस्ट एनिमेटेड फिल्म: फ्लो बेस्ट सिनेमैटोग्राफी: जोमो फ़्रे (निकेल बॉयज के लिए) बेस्ट पहली फिल्म: जेनेट प्लैनेट बेस्ट इंटरनेशनल: ऑल वी इमेजिन एज लाइट बेस्ट नॉन-फिक्शन फिल्म: नो अदर पायल की फिल्म समेत इन 7 फिल्मों को ऑस्कर में मिली एंट्री कंगुवा (तमिल) आदुजीविथम : द गोट लाइफ (हिन्दी) संतोष (हिन्दी) स्वतंत्र्य वीर सावरकर (हिन्दी) ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट (मलयालम-हिन्दी) गर्ल्स विल बी गर्ल्स (हिन्दी-अंग्रेजी) पायल कपाड़िया को डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के लिए भी नामित किया गया है. FTII से ग्रेजुएट पायल ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' से की, जिसे वर्ल्डवाइड मान्यता मिली और इसने 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता. 'ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट' डिज्नी+ हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग हो रही है. गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेटेड यह फिल्म एक नर्स के इर्द-गिर्द घूमती है. दिव्या प्रभा, कनी कुसरुति, हृदु हारून, छाया कदम और टिंटूमोल जोसेफ के दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म अपनी दिलचस्प कहानी से दर्शकों को इमोशनल कर देती है. यह भी पढ़ें: ऑस्कर 2025 की दावेदार लिस्ट में शामिल ये 7 इंडियन फिल्म, OTT पर यहां देखें - 7 INDIAN FILMS FOR OSCARS 2025