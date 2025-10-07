ETV Bharat / entertainment

कार एक्सीडेंट के बाद विजय देवरकोंडा ने किया पोस्ट, फैंस से बोले- ऑल इज वेल, आप चिंता मत करिए

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बोलेरो गाड़ी अचानक दाहिनी ओर मुड़ी, जिससे विजय की लेक्सस गाड़ी उससे टकरा गई. गाड़ी के बाईं ओर नुकसान जरूर हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ. हादसे के वक्त विजय और दो अन्य लोग गाड़ी में ही थे. घटना के तुरंत बाद, अभिनेता की टीम ने बीमा के लिए स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अधिकारियों ने पुष्टि की कि दुर्घटना मामूली थी और कोई हताहत नहीं हुआ. विजय ने तुरंत दूसरी कार ली और अपने सफर पर निकल पड़े.

हैदराबाद: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर विजय देवरकोंडा की कार बीते सोमवार को तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में एक हादसे का शिकार हो गई, भाग्यवश एक्टर को हादसे में कोई चोट नहीं आई. यह घटना उस समय हुई जब अभिनेता पड़ोसी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी से हैदराबाद लौट रहे थे, जो दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा का जन्मस्थान है. इस खबर के आने से एक्टर के फैंस चिंता में पड़ गए और एक्टर के कार एक्सीडेंट की खबर पूरे देश में फैल गई. इस पर अब विजय ने सोशल मीडिया पर आकर अपने फैंस को राहत देने का काम किया है.

विजय ने बीती रात ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर इस घटना और अपने बारे में बताया है. विजय की इस अपडेट के बाद से उनके फैंस को बड़ी राहत पहुंची है. विजय ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा है, ऑल इज वेल, कार में टक्कर लगी, हम सब ठीक हैं,

'सब ठीक है, कार को चोट लगी है, लेकिन हम सब ठीक हैं'. अपने खास मजाकिया अंदाज में एक्टर ने लिखा , 'मैंने भी स्ट्रेंथ वर्कआउट किया और अभी-अभी घर लौटा हूं, सिर में दर्द है, बिरयानी और नींद से ही अब कुछ होगा, तो आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा प्यार, इस खबर से परेशान मत होइए'.

अभिनेता का यह पोस्ट वायरल हो गया, जिससे उनके फैंस, जो उनकी दुर्घटना की खबर आने के बाद से ही चिंतित थे, मुस्कुरा उठे. उनकी लेक्सस कार को मामूली नुकसान पहुंचाने वाला एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया, जिससे पुष्टि होती है कि टक्कर ज़्यादा गंभीर नहीं थी.

यह दुर्घटना विजय की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से सगाई की खबरों के कुछ ही दिनों बाद हुई है. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस खबर की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबरों के अनुसार, दोनों ने 3 अक्टूबर को हैदराबाद में एक निजी समारोह में सगाई कर ली है और फरवरी 2026 में शादी करने की योजना बना रहे हैं.

काम की बात करें तो, विजय के पास कई फिल्में हैं, जिनमें राहुल सांकृत्यायन द्वारा निर्देशित राउडी जनार्दन और वीडी14 शामिल हैं. उन्हें पिछली बार गौतम तिन्ननुरी द्वारा निर्देशित किंगडम में देखा गया था.