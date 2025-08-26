मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने स्टार पति रणबीर कपूर के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित नए बने सपनों के घर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में इस सेलिब्रिटी जोड़े के छह मंजिला बंगले का पूरा सामने का सीन दिखाया गया था. इसकी कीमत पर लगभग 250 करोड़ रुपये है. अब, आलिया भट्ट ने इस वीडियो की कड़ी निंदा की है और इसे 'निजता का साफ तौर पर उल्लंघन' और एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा बताया है.

मंगलवार, 26 अगस्त को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने नए घर के वायरल वीडियो के बारे में जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि वीडियो उनकी जानकारी या सहमति के बिना रिकॉर्ड और प्रसारित किया गया था.

आलिया अपने बयान में लिखा है, 'मैं समझती हूं कि मुंबई जैसे शहर में जगह सीमित है. कभी-कभी आपकी खिड़की से किसी और के घर का नजारा दिखता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी के निजी घरों के वीडियो बनाने और उन्हें ऑनलाइन डालने का अधिकार है.'

बयान में आलिया ने अपने निर्माणाधीन घर के बारे में जिक्र करके के लिखा है, 'हमारे निर्माणाधीन घर का एक वीडियो, हमारी जानकारी या सहमति के बिना कई प्रकाशनों ने रिकॉर्ड और प्रसारित किया गया है. यह निजता का स्पष्ट उल्लंघन और एक गंभीर सुरक्षा समस्या है. बिना अनुमति के किसी के निजी स्थान का वीडियो बनाना या उसकी तस्वीरें लेना 'कंटेंट' नहीं है, यह एक उल्लंघन है. इसे कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए.'

बयान के आखिर में सभी से आग्रह करते हुए आलिया ने लिखा है, 'जरा सोचिए: क्या आप अपने घर के अंदर के वीडियो को बिना आपकी जानकारी के सार्वजनिक रूप से शेयर किया जाना बर्दाश्त करेंगे? हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा. इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है अगर आपको ऑनलाइन ऐसा कोई कंटेंट मिलता है, तो प्लीज उसे फॉरवर्ड या शेयर न करें. और मीडिया के हमारे उन दोस्तों से, जिन्होंने ये तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इन्हें तुरंत हटा दें. धन्यवाद'

बता दें, आलिया और रणबीर कपूर का नया घर राज कपूर की कृष्णा राज प्रॉपर्टी पर बन रहा है. 250 करोड़ रुपये की लागत वाला यह छह मंजिला बंगला पिछले तीन सालों से निर्माणाधीन है.

वर्क फ्रंट

आलिया जल्द ही वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा में नजर आएंगी. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि इस थ्रिलर में आलिया और शरवरी के साथ बॉबी देओल भी नजर आएंगे. अल्फा के अलावा आलिया संजय लीला भंसाली की निर्देशित लव एंड वॉर में भी नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी होंगे.